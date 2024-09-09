ФАС сообщила о жалобах на условия раздачи интернета у операторов

Клиенты сотовых операторов жалуются в ФАС на ограничение скорости при превышении лимита раздачи интернета со смартфона. Это помогает сохранить стабильную работу сети, нагрузка на которую могла вырасти из-за замедления YouTube

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали о жалобах россиян на ограничение скорости при раздаче интернета со смартфона. «Указанные жалобы поступают в службу и рассматриваются в установленном законом порядке», — сообщили в службе в ответ на запрос РБК. С какого момента ведомство начало получать подобные жалобы и сколько их к текущему моменту, он не уточнил.

Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого имеют доступ в интернет).

В начале 2023 года операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» сделали платной раздачу интернета со смартфонов. Абоненты пожаловались на это в ФАС, и в сентябре служба заявила, что видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства и предписала операторам прекратить брать деньги за эту опцию. Спустя месяц после этого «МегаФон» и «Т2 РТК Холдинг» (Т2, бывший Tele2») отказались от взимания платы за раздачу интернета. МТС обещала отменить плату поэтапно до конца февраля 2024 года. Аналогичное заявление сделал «ВымпелКом» — для абонентов этого оператора платная раздача интернета должна была быть отменена до 30 ноября прошлого года.

Как ограничивают раздачу интернета

С весны этого года на различных площадках начали появляться жалобы пользователей на условия раздачи интернета со смартфона у различных операторов, убедился корреспондент РБК. Там же — размещаются объяснения служб поддержки от операторов.

В частности, в апреле на Picabu появился пост, в котором абонент МТС указал, что столкнулся с ограничением скорости раздачи, когда пользовался цифровой платформой распространения компьютерных игр Steam. В поддержке ему сообщили, что из-за возвращения опции бесплатной раздачи интернета лимит на одного пользователя в месяц сократился с 200 Гб до 30 Гб, после чего оператор начинает ограничивать скорость.

Об аналогичной проблеме говорилось в одном из постов Readovka во «ВКонтакте»: в поддержке «ВымпелКома» в ответ на запрос пользователя, отвечали, что для раздачи интернета есть лимит в 20 ГБ, а «Т2 РТК Холдинг» через смс сообщает об ограничении скорости при слишком активном использовании безлимитным интернетом. Под постом — десятки жалоб, подписанных абонентами этих компаний. В комментарии к одной из жалоб поддержка «Т2 РТК Холдинг» сообщила, что оператор сохранил безлимитные тарифы по объему включенного интернета, но изменил объем пакета, предоставляемого на высокой скорости.

В комментариях к одной из жалоб на «платную раздачу интернета» у «ВымпелКома» на VC.ru представитель поддержки этого оператора написал, что снижение скорости раздачи — вынужденная мера, которая нужна для стабильной работы сети и сохранения надлежащего качества передачи данных для всех пользователей. «Повышенная нагрузка на сеть при нетипично высоком потреблении, в том числе при раздаче интернета, может снизить качество интернета для остальных пользователей», — указал он. Из информации на сайте «ВымпелКома» следует, что абоненты могут раздавать интернет бесплатно и на максимальной скорости, пока не потратят 20 ГБ с начала месяца. После скорость снизится до 1 Мбит/с, вернуть ее возможно, подключив платную услугу «Раздача PRO», которая стоит 50 руб. в день или 99 руб. в месяц.

Представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания исполнила предупреждение ФАС об отмене платной раздачи интернета с устройств. Он настаивает, что условия введения ограничения раздачи на максимальной скорости на безлимитных архивных тарифных планах входили в отчет об исполнении требований ФАС.

Представитель МТС отказался от комментариев. На сайте этой компании говорится, что трафик для раздачи интернета на другие устройства не ограничен по объему. При этом при повышенной нагрузке на сеть или нетипично больших объемах раздачи (более 30 ГБ за месяц) скорость раздачи может снизиться до 256 Кбит/с до начала следующего месяца для оптимизации нагрузки на сеть и создания одинаково комфортных условий для всех пользователей.

«МегаФон» не ограничивает скорость и объем интернет-трафика при раздаче с устройства, заявил РБК представитель оператора. По его словам, абонент может бесплатно раздавать весь пакет интернета, который ему доступен по условиям тарифа. Представитель «Т2 РТК Холдинга» заявил, что они исполнили предписание ФАС и перестали взимать плату за раздачу интернета для новых абонентов с 22 ноября, а для действующих клиентов мера начала действовать с 19 декабря прошлого года. На сайте оператора указано, что в случае значительной нагрузки абонента на сеть «скорость мобильного интернета не может быть гарантирована».

Клиенты виртуального мобильного оператора «Т-Мобайл» (принадлежит «Т-банку»; работает на сети «Т2 РТК Холдинга») могут раздавать интернет без каких-либо ограничений по скорости и в рамках объема своего пакета, без приобретения дополнительной опции раздачи, рассказал РБК представитель этого оператора.

Источник РБК в одном из операторов отметил, что после замедления YouTube использование мобильных сетей в качестве источника интернета для больших экранов (телевизоров, стационарных компьютеров, ноутбуков) значительно возросло. С начала августа этого года абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет (в том числе «домашнего» Wi-Fi) в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве и полной потери доступа к платформе. По так называемому закону «о суверенном Рунете» российские власти могут полностью блокировать или замедлять скорость доступа к тем или иным ресурсам, но в случае с YouTube власти не заявляли о том, что причина проблем — это результат блокировки или замедления. Но глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, при этом, в своем Telegram-канале прогнозировал снижение скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах на 70%. Он называл это «вынужденным шагом», направленным не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который нарушает и игнорирует законодательство России. При этом, снижение скорости он также связывал с ростом объема видеоконтента, который смотрят пользователи, и выходом из строя установленных в России кэширующих серверов Google Global Cache. В самом Google заявляли, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.

Люди раздают интернет через смартфон не только на ноутбук или планшет для работы, но и чтобы посмотреть фильм на более крупном экране, говорит гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «YouTube — очень популярный ресурс, но далеко не единственный. Еще есть российские видеосервисы, пиратские сайты с огромным количеством фильмов и сериалов, а также соцсети с видеокнотентом», — отметил Анкилов.

Операторы устанавливают ограничение скорости раздачи в первую очередь для безлимитных подключений — это старые тарифные планы, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Дело в том, что некоторые пользователи используют бесплатную раздачу, подключая все устройства в доме. Также это частая практика в заведениях общепита. Они платят за свой тариф 300-400 руб., что невыгодно для операторов, так как такие абоненты создают очень высокую нагрузку на сеть, тем самым нарушают лицензионное соглашение», — пояснил Муртазин. По его данным, услугой раздачи интернета со смартфона пользуются порядка 20% абонентов.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин предполагает, что ограничение скорости раздачи было всегда. «Они связаны с нагрузкой на сети мобильной связи, поскольку даже небольшое количество пользователей с активным скачиванием условно «тяжелого» контента, может усилить нагрузку на сеть и ухудшить качество мобильного интернет-доступа для других абонентов. Эти ограничения важны, чтобы отсекать таких пользователей и оставлять возможность более корректно использовать услуги мобильного доступа в интернет», — рассуждает эксперт.