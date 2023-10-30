«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взымать плату за раздачу интернета

ФАС еще 18 сентября обвинила российских мобильных операторов в навязывании невыгодных условий и обязала отменить платную раздачу интернета с устройств. Условия ведомства согласились выполнить «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2»

Фото: Олег Елков / ТАСС

Мобильные операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» («Теле2») перестанут брать деньги за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС еще 18 сентября обязала российских мобильных операторов из «большой четверки» отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них — «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 — сообщили о готовности его исполнения», — сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Там отметили, что «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября 2023 года. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче, добавили в ФАС.

В «Теле2», как сообщили газете в компании и антимонопольной службе, в связи с необходимостью завершения технических процессов по перенастройке тарифных планов отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября 2023 года, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря.

«Билайн» же, по данным ФАС, до декабря проведет оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу интернета в отношении тарифных планов с безлимитным интернетом. «С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В то же время МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, отметили в антимонопольной службе.

Жалобы на платную раздачу интернета начали поступать в ведомство в августе. Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого имеют доступ в интернет).

Как ранее оценивал РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, примерно каждый пятый абонент в России раздает интернет. Начиная с весны все операторы «четверки» ввели плату за эту функцию на большинстве своих тарифов. В частности, для абонентов МТС такая раздача стала платной еще в апреле, при каждом включении функции начал активироваться специальный пакет интернета с дополнительной платой. В МТС говорили, что платная раздача интернета - «вынужденная мера», которая направлена на снижение «неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета».