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МТС ввела плату за раздачу интернета

МТС сделала платной раздачу интернета, включение функции на сутки стоит 49 руб.
Чтобы поделиться мобильным интернетом, с 4 мая абонентам МТС нужно будет подключить пакет 50 Гб за 49 руб. Он будет действовать сутки. При использовании функции ежедневно плата за месяц достигнет 1,5 тыс. руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МТС начала оповещать абонентов о том, что с 4 мая раздача интернета с их устройств станет платной, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех клиентов оператора. Представитель МТС подтвердил введение новой опции, отметив, что новые условия коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

Сейчас пользователи могут создавать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. В сообщениях, которые получили абоненты, говорится, что с мая для этого нужно будет подключить специальный пакет на 50 Гб стоимостью 49 руб. Опция затронет тех, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, она касается передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

В техподдержке оператора сообщили, что дополнительные пакеты будут активироваться автоматически при раздаче интернета, они «действуют до конца текущих суток». Таким образом, подсчитала газета, раздача мобильного интернета каждый день обойдется абоненту в дополнительные 1,5 тыс. руб. в месяц.

По словам источника издания, МТС ранее иначе регулировала функцию раздачи интернета со смартфона: «ограничивала определенным объемом трафика, а потом скорость урезалась до 128 Кб/с». Он отметил, что в таких условиях абонент может отправить почту, но интернетом пользоваться проблематично. Со слов собеседника, около 5% пользователей качают 80% всего трафика операторов.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева назвала изменение условий тарификации «скрытым повышением тарифов», она отметила, что интернет в рамках оплаченного пакета можно использовать любым способом. Она считает, что если оператор не согласовал свои действия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), «то подобное повышение стоимости тарифов является неправомерным». В ФАС сообщили, что не получали обращения от МТС.

С середины апреля аналогичную функцию ввели и для некоторых тарифов «Билайна», сообщил «Ведомостям» представитель «ВымпелКома». Плату ввели только для новых абонентов, она составляет 99 руб. в месяц или 3 руб. в сутки, когда абонент раздает интернет. При раздаче интернета пользователь расходует трафик из основного пакета. В «МегаФоне» и Tele2 не ответили газете.

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Во втором квартале 2022 года в России впервые зафиксировали падение мобильного интернет-трафика: если в январе—марте он составил 8,54 млрд Гб, то за последующие три месяца — 8,35 млрд Гб, то есть спад составил 2,3%. В Минцифры это связали с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала военных действий на Украине, а также с добровольным отказом от работы в России иностранных сервисов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МТС мобильный оператор мобильный интернет
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