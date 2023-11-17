МТС назвала сроки полной отмены платы за раздачу интернета со смартфонов
Компания МТС решила отменить плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах, включая безлимитные. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.
«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные», — сообщил оператор.
В компании уточнили, что плату за раздачу интернета будут отменять поэтапно до конца февраля 2024 года. Оператор объяснил это необходимостью доработать IT-системы.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что продлили сроки исполнения вынесенного ранее предупреждения для компании «с учетом сроков на техническую реализацию» — отмена оплаты раздачи интернета должна произойти не позднее 29 февраля 2024 года.
«Служба обращает внимание, что раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить», — отметили в службе и напомнили, что отмена платной раздачи трафика не будет являться основанием для повышения тарифов.
МТС 7 ноября сообщила, что отменит плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченными пакетами. Тогда в компании не уточнили дату, с которой оплата будет отменена.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 18 сентября обязала российских мобильных операторов «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Билайн» и «Теле2») отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.
«МегаФон», «Билайн» и «Теле2» 30 октября согласились отменить плату. В МТС не согласились с требованием ФАС, объяснив, что текущие тарифы на мобильную связь рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, тогда как для других устройств, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов.
Оператор предупредил тогда, что выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов.
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