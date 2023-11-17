МТС назвала сроки полной отмены платы за раздачу интернета со смартфонов

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Компания МТС решила отменить плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах, включая безлимитные. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные», — сообщил оператор.

В компании уточнили, что плату за раздачу интернета будут отменять поэтапно до конца февраля 2024 года. Оператор объяснил это необходимостью доработать IT-системы.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что продлили сроки исполнения вынесенного ранее предупреждения для компании «с учетом сроков на техническую реализацию» — отмена оплаты раздачи интернета должна произойти не позднее 29 февраля 2024 года.

«Служба обращает внимание, что раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить», — отметили в службе и напомнили, что отмена платной раздачи трафика не будет являться основанием для повышения тарифов.

МТС 7 ноября сообщила, что отменит плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченными пакетами. Тогда в компании не уточнили дату, с которой оплата будет отменена.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 18 сентября обязала российских мобильных операторов «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Билайн» и «Теле2») отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«МегаФон», «Билайн» и «Теле2» 30 октября согласились отменить плату. В МТС не согласились с требованием ФАС, объяснив, что текущие тарифы на мобильную связь рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, тогда как для других устройств, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов.

Оператор предупредил тогда, что выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов.