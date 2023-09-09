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МИД предупредил о риске «тотальной войны» из-за технологической ошибки

МИД России предупредил о риске тотальной войны в случае технологической ошибки
В МИДе обвинили США в подготовке «когнитивных войн» и заявили, что Вашинтон за десять лет работы горячих линий для расследования компьютерных атак так и не предоставил доказательств причастности к ним России
Здание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ошибка при использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) может привести к «прямому конфликту» и «тотальной войне», заявил в комментарии изданию Newsweek директор департамента МИД России по информационной безопасности Артур Люкманов.

Он заявил, что США наращивают наступательные потенциалы в области ИКТ, проводят операции против России, используя зарубежные структуры. Среди последних Люкманов назвал «IT-армию Украины» и «киберлаборатории» НАТО в Восточной Европе. По его словам, принятая весной киберстратегия США наделяет Агентство национальной безопасности (АНБ) возможностью «наказывать» другие государства за нарушения в информационном пространстве.

Администрация президента США Джо Байдена представила Национальную стратегию кибербезопасности в марте. В ней, в частности, говорится, что Вашингтон будет использовать все свои силы, «чтобы подорвать и ликвидировать угрозу США и их интересам» Эти усилия, согласно документу, могут включать дипломатические, информационные, военные, финансовые и разведывательные возможности. «Наша цель состоит в том, чтобы сделать злоумышленников неспособными проводить длительные кампании с использованием кибератак, которые угрожали бы безопасности США», — отмечается в стратегии.

Люкманов заявил, что американские власти, правительственные фонды и частные компании вовлечены в подготовку «когнитивных войн». Эти действия, считает он, повышают риски конфронтации.

«Мы хотим остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Ошибка при использовании ИКТ может привести к прямому конфликту, тотальной войне. Тем более что Белый дом знает, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для самозащиты. Разрушительная компьютерная атака на российскую критически важную информационную инфраструктуру не останется без ответа», — заявил он.

США и другие западные страны неоднократно обвиняли хакеров из России или связанных с ней в причастности к атакам на разную инфраструктуру (аэропорты, больницы, госучреждения). 7 сентября под санкции США и Великобритании попали участники группы Trickbot, которые, по данным американских властей, базируются в России и имеют «связи с российскими разведывательными службами». Вашингтон заявил, что целям их атак было в том числе правительство США.

Россия неоднократно заявляла об отсутствии доказательств о ее причастности к кибератакам. Эту мысль повторил в комментарии Newsweek и Люкманов. «Никаких убедительных доказательств якобы осуществляемой Россией злонамеренной деятельности с использованием ИКТ по существующим двусторонним горячим линиям связи с Вашингтоном, созданным в 2013 году специально для расследования компьютерных атак, представлено не было», — сказал он.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
информационные технологии кибербезопасность киберугрозы США МИД
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