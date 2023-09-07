США ввели санкции против Миши Крутыши, Ментоса и Бентли

Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список, в него вошли 11 человек. В списке говорится, что санкции введены за деятельность в киберпространстве — Минфин США считает этих людей участниками хакерской группы Trickbot. Помимо имен в списке указаны никнеймы попавших под санкции.

В него попали:

Михаил Чернов (BULLET) — занимался внутренними вопросами группы;

Максим Галочкин (BENTLEY, CRYPT, VOLHVB) — глава группы тестировщиков;

Максим Халиуллин (KAGAS) — HR-менеджер;

Артем Куров (NANED) — программист и разработчик;

Сергей Логунцов — разработчик;

Александр Можаев (GREEN, ROCCO) — администратор;

Дмитрий Путилин (GRAD, STAFF) — занимался покупкой оборудования;

Максим Руденский — руководитель команды программистов;

Михаил Царев (MANGO, MISHA KRUTYSHA, SUPER MISHA) — отвечал за управление группой и ее бухгалтерию;

Вадим Валиахметов (MENTOS, VASM, WELDON) — программист;

Андрей Жуков (DEFENDER, DIF) — старший администратор группы.

В пояснении Минфина США говорится, что попавшие под санкции люди — это ключевые участники «базирующейся в России киберпреступной группы Trickbot». Как утверждает ведомство, группа «имеет связи с российскими разведывательными службами», ее целями были американское правительство, компании, а также больницы. «Во время пандемии COVID-19 группа Trickbot атаковала многие объекты критически важной инфраструктуры и поставщиков медицинских услуг в Соединенных Штатах», — заявили в Минфине.

При этом Trickbot действовала и ранее. В сообщении сказано, что вирус-троян под названием Trickbot впервые выявили в 2016 году, но у него был предшественник Dyre, который использовался еще в 2014 году. Оба вируса применяли для кражи финансовых данных. На их основе появились программы-вымогатели, которые в том числе вмешались в работу медучреждений в 2020 году.

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