США ввели санкции против Миши Крутыши, Ментоса и Бентли
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список, в него вошли 11 человек. В списке говорится, что санкции введены за деятельность в киберпространстве — Минфин США считает этих людей участниками хакерской группы Trickbot. Помимо имен в списке указаны никнеймы попавших под санкции.
В него попали:
- Михаил Чернов (BULLET) — занимался внутренними вопросами группы;
- Максим Галочкин (BENTLEY, CRYPT, VOLHVB) — глава группы тестировщиков;
- Максим Халиуллин (KAGAS) — HR-менеджер;
- Артем Куров (NANED) — программист и разработчик;
- Сергей Логунцов — разработчик;
- Александр Можаев (GREEN, ROCCO) — администратор;
- Дмитрий Путилин (GRAD, STAFF) — занимался покупкой оборудования;
- Максим Руденский — руководитель команды программистов;
- Михаил Царев (MANGO, MISHA KRUTYSHA, SUPER MISHA) — отвечал за управление группой и ее бухгалтерию;
- Вадим Валиахметов (MENTOS, VASM, WELDON) — программист;
- Андрей Жуков (DEFENDER, DIF) — старший администратор группы.
В пояснении Минфина США говорится, что попавшие под санкции люди — это ключевые участники «базирующейся в России киберпреступной группы Trickbot». Как утверждает ведомство, группа «имеет связи с российскими разведывательными службами», ее целями были американское правительство, компании, а также больницы. «Во время пандемии COVID-19 группа Trickbot атаковала многие объекты критически важной инфраструктуры и поставщиков медицинских услуг в Соединенных Штатах», — заявили в Минфине.
При этом Trickbot действовала и ранее. В сообщении сказано, что вирус-троян под названием Trickbot впервые выявили в 2016 году, но у него был предшественник Dyre, который использовался еще в 2014 году. Оба вируса применяли для кражи финансовых данных. На их основе появились программы-вымогатели, которые в том числе вмешались в работу медучреждений в 2020 году.
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