Новым гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко

Инесса Юрченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Место гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина заняла глава петербургской студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе киностудии.

О своем уходе Пичугин написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что покидает свою должность «с гордостью и чувством удовлетворения», добавив, что оставляет за спиной восемь лет «напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии».

В числе главных достижений киностудии Пичугин назвал картины «Три дня до весны», «Довлатов», «Петербург. Только по любви», «Странники терпения» и фильмы мастерской Александра Николаевича Сокурова «Мальчик русский», «Теснота» и другие.

По его словам, несмотря на финансовые трудности, с которыми столкнулась киностудия, благодаря совместной работе с Федором Бондарчуком «Ленфильм» сегодня имеет поддержку президента России в виде поручения «по оздоровлению» культурного учреждения.