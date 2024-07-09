Книги авторов c псевдонимами оказались под угрозой «сиротства»

Книгоиздатели увидели в законопроекте о «сиротских» произведениях риск для авторов, пишущих под псевдонимами. Предложенные депутатами нормы дестабилизируют отрасль и могут ограничить права авторов по интеллектуальной собственности

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Законопроект о так называемых сиротских произведениях поставит под угрозу признания «бесхозяйными» книг авторов, пишущих под псевдонимами или анонимно. Об этом говорится в письме Российского книжного союза (РКС) за подписью его президента Сергея Степашина, направленного председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, соавтору законопроекта Павлу Крашенинникову (имеется у РБК). Содержание письма подтвердил источник РБК на книжном рынке, а также крупнейшая издательская группа «Эксмо-АСТ» (входит в РКС).

Законопроект, устанавливающий правила использования книг, музыки и фотографий без известных авторов, был внесен в Госдуму в июле 2023 года председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. В случае его принятия выплата гонорара за использование таких произведений будет происходить через номинальный счет. Управлять ими будут организации по коллективному управлению правами (ОКУПы). Списать полученные средства можно будет в случае, если автор найдется.

Авторы законопроекта объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды, из-за чего зачастую найти правообладателя того или иного произведения сложно. Однако в первой редакции законопроект вызвал опасения в медиаиндустрии, особенно среди представителей музыкальной сферы. Некоторые представители отрасли настаивали, что через предложенный механизм можно будет реализовывать принудительное лицензирование западного контента.

Второе чтение законопроекта назначено на 10 июля. РБК направил запрос представителю Павла Крашенинникова.

Чего опасается книжный союз

Принятие законопроекта приведет к тому, что организации по управлению правами на коллективной основе, имеющие «монопольный статус», получат возможность администрировать и монетизировать права на широкий спектр контента, отмечается в письме РКС. Так, ОКУПы получат право брать произведения под контроль без согласия правообладателя в случаях, когда его личность не установлена, что не учитывает «современные реалии создания и использования произведений в интернете».

В случае принятия законопроекта в текущем виде у регуляторов появится возможность «осиротить» произведения, публикуемые под псевдонимами либо анонимно, предупреждают в РКС. Кроме того, к «сиротскому» можно будет относить и пользовательский контент в интернете, опубликованный без реального указания имени автора. Во избежание подобных ситуаций книжный союз предлагает наделять статусом «сиротского» только те произведения, которые обнародованы больше 30 лет назад.

В письме РКС также отражены предложения, с которыми раньше выступали представители музыкальной индустрии. В частности, союз предлагает разрешить создание номинальных счетов для перечисления средств за использование «сиротских» произведений только в банках с преимущественным госучастием. А право присваивать правовой режим «сиротских» произведений, по мнению книжной отрасли, должны иметь уполномоченные органы госвласти, а не ОКУПы.

В поправках, внесенных ко второму чтению, не учтено пожелание отрасли по выбору банков для создания номинальных счетов. Однако порядок принятия решения о возможности или невозможности использования «сиротских» произведений, а также состав информации, содержащейся в объявлении о поиске правообладателя, предложено устанавливать федеральному органу исполнительной власти.

О чем предупреждают крупнейшие издательства

При текущих формулировках закона авторы книг рискуют потерять управление правами над своей интеллектуальной собственностью, рассказали РБК в пресс-службе «Эксмо-АСТ». Источники поиска и запроса информации о правообладателях потребуют от писателей отдельного мониторинга, на который большинство авторов не смогут выделить ни ресурс, ни техническое обеспечение. «Наше видение основывается на международном опыте, согласно которому статус «сиротских» могут получить произведения, изданные или правомерно обнародованные до 1 января 2001 года, — говорят в «Эксмо-АСТ». — Также кажется разумным увеличить с предлагаемых 30 до 180 дней срок для установления автора или иного правообладателя».

Законопроект в текущем виде приведет к «системной дестабилизации отрасли и ее торможению», утверждают в издательстве «Росмэн». «В первую очередь эта инициатива ударит по ответственным крупным участникам, которые строго работают в рамках права, — говорит представитель издательства. — Можно спрогнозировать, что после принятия поправок в разы увеличится количество «сиротских» произведений, в процесс дополнительно включатся новые пираты, деятельность которых будет частично легализована. Кстати, в общем потоке осознанная и ответственная работа с творческим контентом значительно ослабеет и частично уйдет в серую зону».

Кроме того, в «Росмэне» видят и риски для современных художников, фотографов и иллюстраторов, так как на фоне «упрощенного доступа к «сиротским» правам», особенно зарубежным, их востребованность значительно снизится.