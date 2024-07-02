Депутаты доработали поправки о сиротских произведениях ко второму чтению

В законопроекте о «сиротских» фотографиях, книгах и музыке предложили создать единый реестр таких произведений. Особый расчет за них через номинальный счет будет только для произведений неизвестных или согласных с этим авторов

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Законопроект, устанавливающий порядок использования так называемых орфанных, или «сиротских», произведений, то есть музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен, доработан и готов к рассмотрению во втором чтении. Текст поправок, рекомендованных комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству к принятию, имеется в распоряжении РБК.

Что известно о законопроекте На текущий момент сфера «сиротских» произведений законодательно не регулируется и находится в серой зоне. Законопроект, устанавливающий правила использования музыки и фотографий без известных авторов, был внесен в Госдуму еще в июле 2023 года. Авторами поправок стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и думский депутат Павел Крашенинников. Документ, в частности, предполагал выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется. Депутаты и сенаторы объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды, из-за чего зачастую найти правообладателя того или иного произведения сложно. Однако в первой редакции законопроект вызвал опасения в медиаиндустрии. Некоторые представители отрасли настаивали, что через предложенный механизм можно будет реализовывать принудительное лицензирование западного контента.

Какие поправки рекомендовали внести депутаты

Депутаты сократили перечень обстоятельств, при которых выплаты за использование «сиротских» произведений будут поступать на номинальный счет. Теперь это можно будет делать только в том случае, если «автор или иной правообладатель объекта авторских или смежных прав предполагается неизвестным» или дал на это письменное согласие. Прежде поправки допускали зачисление средств на номинальный счет в случаях, когда автор произведения известен, но нет сведений о его месте пребывания или же возможности с ним связаться.

Среди нововведений, которых не было в первой редакции законопроекта, депутаты предложили ввести единый реестр «сиротских» произведений — формировать его обязаны будут организации по коллективному управлению правами. Они также будут обязаны обеспечивать внесение в общедоступную информационную систему сведений о правах на эти произведения.

Депутаты также рекомендовали «учесть» ко второму чтению ряд нововведений, предложенных ранее представителями медиаиндустрии и внесенных депутатом от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой. В частности, в итоговый документ с такой пометкой попала поправка о том, что решение о признании произведения «бесхозяйным» принимается федеральным органом исполнительной власти, а не организацией по коллективному управлению правами.

Однако не все пожелания отрасли были учтены в рекомендациях депутатов. Так, медиаиндустрия призывала разрешить заводить номинальные счета для начисления средств за использования «сиротских» произведений только в банках с доминирующим госучастием. Этого предложения в текущем варианте ко второму чтению нет. Отсутствуют в нем и положения по использованию таких произведений в некоммерческих целях.