Компания Коздимы пригрозила судом за фейки об убийстве Абэ
Студия-разработчик видеоигр Kojima Productions допустила, что может обратиться в суд после того как в СМИ и соцсетях стали распространяться фейки о том, что основатель компании Хидео Кодзима якобы является убийцей экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Заявление опубликовано на странице компании в Twitter.
«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, содержащих заведомо ложную информацию. Мы не приемлем клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд», — говорится в сообщении.
Изначально версия о том, что за убийством Абэ стоял Кодзима, появилась в интернете в качестве шутки.
Позже, как передают издания Vice и Kotaku, шутку ретвитнул французский политик правого толка Дэмьен Рье. После этого фотографии Кодзимы вместо лица задержанного показали по греческому телеканалу ANT1 и иранскому Mashregh News. Позже эти записи были удалены.
Утром 8 июля в Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в Наре в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.
В экс-премьера стрелял 41-летний Тэцуя Ямагами, его задержали на месте преступления. В начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии. Он признался в убийстве Абэ. На допросе мужчина заявил, что Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, и поэтому решил напасть на экс-премьера.