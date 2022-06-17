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Бизнес ,  
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The Verge узнал о жалобе сотрудников SpaceX на посты Маска в Twitter

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Сотрудники SpaceX написали письмо с жалобой на поведение основателя компании Илона Маска на публике, так как это негативно сказывается на репутации предприятия, пишет издание The Verge.

«Поведение Илона в публичной сфере часто отвлекает и вызывает у нас чувство стыда, особенно в последние недели», — говорится в письме. В нем также указано, что Маск считается «лицом» SpaceX, поэтому каждый его пост в Twitter фактически считается публичным заявлением компании. «Крайне важно дать понять нашим работникам и нашим потенциальным сотрудникам, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию или наши ценности», — подчеркивается в тексте.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

Кроме постов в Twitter, в письме также упоминаются обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Маска со стороны стюардессы, которой SpaceX, по информации Business Insider, заплатила $250 тыс. за то, чтобы она не рассказывала об этом инциденте и не обращалась в суд. Сам бизнесмен написал в Twitter, что все обвинения «не соответствуют действительности».

В заключении авторы письма предложили руководству компании три варианта решения ситуации: публично осудить поведение Маска в Twitter, привлекать всех руководителей компании к ответственности за плохое поведение, как это делается по отношению к другим сотрудникам, а также «четко определить, что означают заявленные компанией принципы «неприятия плохого поведения» и в равной ответственности и соблюдать их».

Как только все желающие подпишут письмо, его планируется передать президенту SpaceX Гвинну Шотвеллу.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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