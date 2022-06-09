Спецпредставитель Путина предложил стратегию «технологического острова»

Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков назвал в качестве наиболее вероятного сценария развития для страны «островизацию». Речь идет про получение технологического суверенитета

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Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков в качестве наиболее вероятной модели развития страны на ближайшие 10–15 лет в колонке для РБК назвал сценарий «островизации», под которым он понимает разделение крупных технико-экономических блоков.

Песков ожидает практически гарантированное сворачивание глобализма в мире и конец глобальной системы безопасности XX века. «Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — указал он. Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них. «Это главная история на ближайшие десять лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно для Индии», — считает Дмитрий Песков.

Чтобы достичь технологического суверенитета, России необходимо будет ответить на несколько вызовов: отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др. Технологический суверенитет должен обеспечивать безопасность, получение энергии, продовольственную независимость, снабжение товарами первой необходимости, достижение транспортной связности, производства информации и средств производства. Песков считает, что этого можно достичь, в этом контексте представитель президента сослался на СССР, «который очень любил решать невозможные задачи».

В то же время Песков отметил, что технологический суверенитет не предполагает полную изоляцию, что «это сильная переговорная позиция при выстраивании альянсов с другими странами». По его мнению, будущее за зеркальными сделками, когда технологии будут обмениваться на технологии. «У кого-то нужный нам процессор, а у нас есть нужные ему ракеты. Давайте мы ракеты поменяем на процессоры, но так, чтобы обменяться еще и R&D (исследованиями и разработками. — РБК) и чтобы функционирование одной системы в одной стране было привязано к другой системе в другой стране», — пояснил спецпредставитель.

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После начала военной операции на Украине ряд стран ввел санкции против России. В частности, США объявили ограничения на высокотехнологичный экспорт, из-за которого производители процессоров перестали поставлять их в Россию. Ограничение коснулось в том числе разработанных в России процессоров «Байкал», «Эльбрус» и др., которые производились на тайваньской фабрике TSMC с использованием американских технологий. Потребительской техники и электроники американские санкции не коснулись, но многие зарубежные компании самостоятельно приостановили или полностью прекратили поставку своей продукции в Россию, в том числе Apple, Samsung, Dell и др. ЕС, в свою очередь, наложил ограничения на поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже €750, а также электронных устройств для записи видео и звука стоимостью более €1 тыс. С российского рынка также ушли несколько крупных разработчиков софта, в том числе SAP, Oracle и др.

3 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Он также предложил правительственной комиссии рассмотреть предложения о замене отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.