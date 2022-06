Глава Skolkovo Ventures: «Завтра не обязательно будет лучше, чем вчера»

Глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович в интервью РБК рассказал о конце эпохи глобализации, кризисе права собственности и их влиянии на развитие стартапов и инвестиций в целом

Владимир Сакович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Про глобальные изменения на фоне спецоперации на Украине

Раньше макроэкономика была более-менее стабильна, можно было предсказать ее развитие на ближайшие десять лет, попытаться найти отдельную нишу, которая, по вашему мнению, будет развиваться быстрее, чем рынок, угадать в этой нише отдельные активы, в которые стоит вложиться, — так работал венчурный рынок. Сейчас очень много перемен, все эффекты пока не просчитаны. Вероятно, западным странам в конце февраля казалось, что они толкнули в пропасть экономику России, но оказалось, что Россия ухватила за ногу западные страны, и полетели все вместе. Период глобализации, в котором мы все жили с 1980-х годов, похоже, закончился. У глобализации было много плюсов: на мировом рынке стало больше ресурсов, которые стало легче поставлять из определенных стран, стало больше рабочей силы, рынки сбыта сами по себе стали больше. Весь мир достаточно неплохо развивался именно за счет глобализации. Но в последние годы стало понятно, что дальше эта эпоха существовать так не сможет; те страны, которые в начале глобализации были младшими партнерами или не рассматривались западным миром как партнеры, выросли. Они уже не готовы быть просто источниками рабочей силы или природных ресурсов, у них есть более серьезные амбиции и задел, чтобы быть крупными центрами экономики.

Что такое Skolkovo Ventures Skolkovo Ventures управляет несколькими венчурными фондами, созданными на деньги госкорпораций и частных компаний на общую сумму более 5 млрд руб.; оказывает услуги инвестиционного банка различным клиентам (разрабатывает стратегии привлечения капитала, помогает искать инвесторов или активы для покупок и т.д.) и др. Входит в инновационный центр «Сколково» (управляется ВЭБ.РФ). Среди активов, в которые инвестировала Skolkovo Ventures, — разработчик облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, сервис для подготовки школьников к ЕГЭ Maximum Education и др. В конце февраля американские власти ввели санкции против ВЭБ.РФ и 25 ее «дочек». Их добавили в SND-список, что означает запрет любых сделок с ними в США после 24 марта. Также санкции в отношении ВЭБ.РФ ввели Великобритания и ЕС. Но фонд «Сколково» под санкции не попал.

Про кризис доверия

Последние десятилетия в мире господствовала модель, основанная на долларе и английском праве, — большая часть от добавленной стоимости переходит в западные экономики через созданную инфраструктуру финансов и института собственности, многие цепочки владения стекались туда. Даже люди в Китае, арабских странах, бывшем СССР были уверены, что если ты разместил деньги или купил активы в Европе или США, то это самые защищенные активы. Английское право, западная юрисдикция, банки — ничего надежнее быть не могло. Сейчас мы видим глубочайший общемировой кризис доверия.

Это еще не крах, но институт мировой собственности сильно пошатнулся. Что это значит на практике? Глобализация сильно снижала транзакционные издержки на различные экономические процессы. Вы доверяли своим партнерам, считали, что если оплатили товар, он вам будет доставлен, если оплатили акцию, она вам принадлежит и т.д. Вы не закладываете большие риски в то, что могут произойти форс-мажоры. В эпоху деглобализации сильно вырастут транзакционные издержки на все процессы: на движение капитала, товаров и т.д. Это будет похоже на то, что в двигатель автомобиля засыпали песка. Раньше он был суперэффективным, а теперь будет много трения. Многие процессы будут дороже, более неэффективными. Транзакционные издержки будут отжирать часть глобального ВВП, часть его будет тратиться просто на то, чтобы разогреть экономическую атмосферу.

Наступил кризис доверия не только на рынках капитала, но вообще к клиентам и к поставщикам. Раньше представить, что у вас поставщик одним днем объявляет, что он вас отключает от какой-то системы просто так, даже деньги не вернет, это был бы колоссальный репутационный ущерб для него. То, что сейчас это считается нормальным, породит большой кризис доверия к тому, с кем ты работаешь.

Про изменения на венчурном рынке

На какой-то период снизятся оценки технологических компаний, мультипликаторы для сделок. Потому что мультипликатор — это обычно некий прогноз будущего, а он в мире стал более волатильным, люди не готовы переплачивать за то, что в будущем все будет хорошо. Понятно, что завтра не обязательно будет лучше, чем вчера. В такой стадии мир живет последние три года. Но если посмотреть на 2020–2021 годы, то там рынок акций поддержали стимулирующие политики мировых ЦБ. И, как результат, мультипликаторы в последние годы были даже завышены, хотя в мировой экономике дела были так себе. Но у big tech в последние кварталы уже было очень серьезное падение, меры стимулирования закончились, а очевидного позитива по международным финансам не возникло.

Skolkovo Ventures в 2021 году очень хорошо заработал на буме мультипликаторов. Мы больше продавали, чем покупали. Продавать было выгодно, покупать — дорого. У нас объем сделок по «выходам» в прошлом году превысил 4 млрд руб. В 2022 году, наоборот, планируем новый инвестиционный цикл, наращивание портфеля. Если посмотреть в целом по фонду «Сколково», то в прошлом году инвесторы вложили в резидентов более 38 млрд руб. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Поэтому стартапы хорошо подкормлены капиталом — у многих есть ресурсы, чтобы укрепиться в новой макроэкономической реальности.

В России остались стратегические инвесторы, мы видим большой запрос от крупных корпораций о том, какие новые технологии существуют, кого можно купить и т.д. Еще более очевидно, что необходимо обеспечить технологическую независимость государства или группы государств. Поэтому мы ожидаем притока денег в технологии. Многие корпорации уже признали, что те модели, на которых они раньше строили свой бизнес, — западное оборудование, западные сервисы — сейчас рушатся. Будут инвестиции в импортозамещающие технологии, в улучшающие технологии. В определенных направлениях у нас есть технологии, которые лучше западных. Просто старт их потребления немного откладывался, потому что и западные работали неплохо: зачем рисковать и внедрять что-то новое? Сейчас процесс внедрения будет ускорен. Ожидаем, что количество M&A, инвестиционных сделок вырастет. В ближайшие месяцы мы услышим о большом количестве сделок на рынке. Уже слышим. Сейчас выгодно покупать хай-тек-активы: цены ниже, рынки свободнее.

Отдельная история с фокусом венчурных инвестиций. Последние десятилетия большинство денег шло в ИТ, но сегодня есть большой дефицит «железа», причем во всем мире. Начался он еще в ковид, а сегодня кризис цепочек поставок и доверия только усиливает дисбаланс. Можно ожидать больших инвестиций в реиндустриализацию в ближайшее десятилетие — новые заводы, крупные производственные кластеры [будут создаваться] по всему миру, где-то даже «с запасом», чтобы компенсировать риски международных отношений и логистики. Чтобы, если ты пишешь ИТ-решение, быть способным гарантировать своим клиентам, что у них точно будет и «железо», на котором твой ИТ-код можно крутить. Однако это очень капиталоемкий процесс. Чтобы контролировать всю вертикаль в какой-то инновационной отрасти, нужно будет в разы больше денег, чем раньше, когда достаточно было хорошо написать отдельный нишевой продукт. Поэтому побеждать будут те структуры, у кого много денег, кто способен их концентрировать, закрывать всю вертикаль.

Слово «вертикаль» будет превалировать, а экосистема временно отходит на второй план, потому что последнее — это всегда некий слой продуктов и сервисов, и чем они ближе к конечному клиенту, тем лучше. Но сейчас клиенту нужно гарантировать способность предоставить этот продукт, быть уверенным что каждый «винтик» в вашем продукте будет доставлен, т.е. важно контролировать не узкий слой решений, а всю вертикаль. Не зря сейчас Apple стремится вывести свои производства из Китая, сделать их ближе к себе.

В целом мы видим, что сейчас идет много сделок. Какие-то инвесторы хотят идти в ликвидность, в кеш, потому что он им нужен для определенных задач; какие-то, напротив, имеют много рублевой ликвидности, которую сейчас нужно во что-то вкладывать, учитывая достаточно высокий уровень мировой инфляции. Вполне можно ожидать, что рынок отскочит сильно вверх на горизонте года-двух. Мы позитивно настроены относительно развития рынка. Некоторые его правила и стереотипы нужно будет пересмотреть, но это лучше трактовать как оздоровление, чем как проблемы.

Про влияние кризиса на «Сколково»

Мы видим сейчас повышенный спрос на технологии, которые появляются в «Сколково», в активах, в которых мы являемся акционером. За последний месяц спрос вырос на десятки процентов, в некоторых секторах — в разы. В первую очередь к российским продуктам, которые могут заменить иностранные, особенно решения компаний, которые объявили об уходе или отключении своих систем в России. Максимальный спрос сейчас на b2b-решения, потому что вся корпорация может перестать работать, если отключена та или иная система. Это цифровизация промышленности, финансового сектора и ретейла, государственных и других процессов.

В сегменте b2c для стартапов, оказывающих услуги физлицам, ситуация драматически не поменялась. Есть отдельные вещи, где нужно найти новый баланс. B2c-бизнесы зачастую использовали для привлечения клиентов онлайн-площадки и социальные сети, часть которых сейчас стали недоступны или отключили рекламу. Другие площадки, например «ВКонтакте», наоборот, начали активно развиваться. Идет перестройка маркетинговых и рекламных бюджетов, инструментов привлечения пользователей.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Второй момент — некоторые пользователи b2c-сервисов в последние месяцы стали аккуратнее относиться к своим расходам, особенно к тем, которые находятся в категории nice to have, то есть чему-то приятному, дополнительному, но не обязательному. Абсолютно такая же картина была в первые месяцы коронавируса, дальше сработал отложенный спрос, все отскочило вверх и полностью восстановило падение первых месяцев. Прогнозируем, что сейчас ситуация будет примерно такой же. Но если тогда все активно переходили из офлайна в онлайн, то сейчас — с одних платформ и медиаресурсов на другие.

Мы видим повышенный спрос на технологические компании, которые закрывают всю вертикаль на том или ином рынке, то есть могут полностью решить задачу большого клиента. К примеру, на рынке видеонаблюдения раньше было много стартапов, которые придумывали какую-то узкую фичу, распознавание какого-то образа или события. Они работали на западных облачных сервисах, западном оборудовании и т.д., их маленькая фишечка для клиента была nice to have. Сейчас, когда есть глобальные нарушения цепочек поставок и коммуникаций, многим клиентам нужны must have вещи, то есть просто системы видеонаблюдения, и компании, которые готовы под ключ сделать все решение, пользуются в моменте большим спросом.

Про необходимость реструктуризации

[На всем венчурном рынке и рынке частных инвестиций] идет ревизия многих юридических документов, в том числе акционерных соглашений, большинство из которых полностью или частично опиралось на английское право, на какие-то офшорные юрисдикции, которые во многом подконтрольны Западу. Зачастую эта юридическая структура была лишней надстройкой над бизнесом: в России были и производство, и клиенты, и сотрудники, и деньги, и др., но считалось, что имеет смысл переплачивать дорогим международным юристам, аудиторам, потому что это является гарантом права собственности. Сейчас стало понятно, что это не гарант, даже если ваш бизнес не попал под ограничения и вам не обрезали все в один момент — люди понимают, что могут попасть в будущем. Идет большая ревизия того, как могут структурироваться права собственности в России. Раньше сделки по покупке российским стратегическим инвестором стартапов из России могли структурироваться в международной юрисдикции, через покупку акций на зарубежный холдинг. Сейчас такая структура становится зоной риска и для стратега, и для стартапа, поэтому они ведут ревизию, нужно ли бизнес перевести полностью в российское право, в том числе для совершения сделок M&A. Эти вещи будут трансформировать инвестиционный мир — деньги будут стараться двигать по более прямой линии от капитала к реальному активу, избегая большого количества различных холдинговых структур, прокладок и т.д. В эпоху деглобализации во всем мире люди будут стараться хранить активы в тех регионах, в которых они реально работают.

Про перспективные направления

Компании, позволяющие заместить западные решения, в ближайшие годы получат шанс укрепиться не только на локальном рынке, но и на других географиях. Бизнесы, которые создадут решения мирового уровня, аналогичные западным и лучше, могут быть коммерциализированы в Юго-Восточной и Средней Азии, Латинской Америке, Африке. Многие страны Европы наверняка пересмотрят свою корзину потребления и тоже будут пытаться диверсифицироваться. То есть будет больше шансов построить глобальные компании, опираясь на российский спрос.

Ждем расцвета технологии блокчейн, с ее помощью можно структурировать право собственности, к которому будет больше доверия, поскольку не будет одного главного, администратора, а значит, возможности в один день принять какое-либо решение. Наверно, должны быть какие-то наднациональные системы права собственности, где зависимость от политики или от отдельных государств будет ниже, какой раньше считалась английская система. Также очевидно, сейчас мир будет искать новые глобальные схемы того, как перемещать капитал. Регуляторика крипторынков формируется по всему миру, в России набран очень качественный темп в последние месяцы.

Наверно, идея ICO (первичный выпуск монет криптовалюты. — РБК) переживет второе рождение. Несмотря на высокую неэффективность и большое количество нелегальных сделок, судебных процессов, у идеи, что инвестор имеет какой-то кусочек в конечном результате, есть здравый смысл, это позволяет снизить транзакционные издержки, потому что меньше прокладок. Грань между рынками IPO и ICO будет стираться.

В ближайшие годы построить в России компанию, способную к IPO — а для этого она должна иметь капитализацию порядка $1 млрд, — будет проще, их станет больше. Потому что, как уже говорили, освобождаются большие доли рынка от западных вендоров, и у российских игроков появится возможность их занять, кратно вырасти в оборотах. Некоторые сейчас говорят, что из-за приостановки работы в России западных «институциональных» инвесторов публичные рынки будут стагнировать. Но это спорный тезис, так как в этих западных «институциональных» деньгах было очень много российских денег. Просто российский капитал уезжал из страны, проходил много разных процедур и в итоге попадал на Уолл-стрит в крупные фонды и уже считался «западным». Но по сути-то он российский и просто сразу останется в России, без лишних итераций и «наценок» западных юристов и управляющих.

В Skolkovo Ventures за последние месяцы пришел не один крупный стартап с тезисом: «Мы раньше всегда хотели двигаться на западные рынки, строили под это свою тактику, были на низком старте. Но сейчас в России открылись такие крупные ниши для бизнеса, что мы весь фокус делаем на локальном рынке. Соотношение риск/доходность тут выше». Например, рынок кибербезопасности — это 150 млрд руб. в России, и 40% занимали западные вендоры, которые сейчас снижают позиции, т.е. есть порядка 60 млрд руб., которые можно забирать российским компаниям. Один из российских лидеров рынка, Positive Technologies, на Мосбирже торгуется по [мультипликатору] 7х к выручке, если взять хотя бы 5х к сумме, которая освободится на рынке, — это 300 млрд руб. дополнительной капитализации, простор для рублевой ликвидности. И это пример только одного сектора — в России таких десятки, а это триллионы рублей дополнительной капитализации.

Мы с партнерами сейчас собираем холдинг Station, фокусом которого будет рынок цифровизации маркетинга, объем которого оценивается в 70 млрд руб. Раньше половину этого рынка занимали западные вендоры, и мы были вынуждены очень аккуратно собирать продуктовый портфель, многократно оглядываться на конкурентов, а сегодня открылся огромный сегмент замещения уходящих иностранных решений, думаем, как переварить эти объемы. В мае к нам в акционеры Station присоединился Сергей Солонин, у него 37,5% акций. В стадии закрытия две M&A-сделки, растем неорганически с учетом этих больших запросов рынка.