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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Россия и США согласовали дополнительные места для астронавтов на «Союзах»
Полеты американских астронавтов на российских кораблях, согласно соглашению сторон, состоятся в ближайшие два года — 2019-м и 2020-м. О том, что NASA планирует купить два дополнительных места на «Союзах», стало известно в феврале
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россия и США согласовали контракт на покупку американской стороной двух дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Это просто модификация к старому контракту, все проходит в рабочем порядке, нет торжественного подписания контракта», — уточнил он, добавив, что стороны согласовали «все уточнения и просто продлили срок действия старого контракта». «Вот и все», — резюмировал Крикалев.

Документы, по его словам, были согласованы еще до нештатной ситуации с кораблем Crew Dragon, над созданием которого работает американская компания Илона Маска SpaceX. США с его помощью планируется доставлять на МКС астронавтов.

Речь идет о неудачном тесте двигателей SuperDraco для нового корабля. Инцидент произошел в конце апреля. Во время неудачного испытания, признали в компании, была уничтожена капсула Crew Dragon. Первый пилотируемый запуск на этом корабле должен был состояться в июле 2019 года. 4 мая SpaceX все же отправила Dragon к МКС.

Когда именно состоятся полеты американских астронавтов на «Союзах», Крикалев не уточнил.

О том, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует приобрести два дополнительных места на полеты на российских кораблях «Союз» в 2019-м и 2020 годах, стало известно еще в феврале. Соответствующая заявка, отмечало «РИА Новости», тогда появилась на американском сайте госзакупок FedBizOpps.com. Позже согласование такого контракта подтвердили в «Роскосмосе».

Ранее, напоминало агентство, предполагалось, что в июне 2019 года на корабле «Союз МС-11» с МКС на Землю возвратятся последние астронавты по контракту между «Роскосмосом» и NASA, а в декабре 2019 года на корабле «Союз МС-13» приземлятся последние астронавты по контракту между NASA и компанией Boeing (последняя получила места на «Союзах» у РКК «Энергия» в счет оплаты долга за проект «Морской старт»).

С 2011 года космонавтов к МКС доставляют только российские «Союзы».

Осенью прошлого года при запуске с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла авария. «Союз» должен был вывести на орбиту корабль с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Однако один из боковых блоков отсоединился некорректно. Экипаж смог вовремя эвакуироваться, Овчинин и Хейг не пострадали. Впоследствии эксперты установили, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В апреле страховщик выплатил «Роскосмосу» за аварию 4,7 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Союз МС», «Роскосмос», NASA
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