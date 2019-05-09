Россия и США согласовали дополнительные места для астронавтов на «Союзах»

Полеты американских астронавтов на российских кораблях, согласно соглашению сторон, состоятся в ближайшие два года — 2019-м и 2020-м. О том, что NASA планирует купить два дополнительных места на «Союзах», стало известно в феврале

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россия и США согласовали контракт на покупку американской стороной двух дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Это просто модификация к старому контракту, все проходит в рабочем порядке, нет торжественного подписания контракта», — уточнил он, добавив, что стороны согласовали «все уточнения и просто продлили срок действия старого контракта». «Вот и все», — резюмировал Крикалев.

Документы, по его словам, были согласованы еще до нештатной ситуации с кораблем Crew Dragon, над созданием которого работает американская компания Илона Маска SpaceX. США с его помощью планируется доставлять на МКС астронавтов.

Речь идет о неудачном тесте двигателей SuperDraco для нового корабля. Инцидент произошел в конце апреля. Во время неудачного испытания, признали в компании, была уничтожена капсула Crew Dragon. Первый пилотируемый запуск на этом корабле должен был состояться в июле 2019 года. 4 мая SpaceX все же отправила Dragon к МКС.

Когда именно состоятся полеты американских астронавтов на «Союзах», Крикалев не уточнил.