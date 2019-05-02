SpaceX сообщила подробности неудачного испытания двигателей Crew Dragon

Во время неудачного испытания двигателей SuperDraco для космического корабля Сrew Dragon (Dragon-2) была уничтожена его капсула. Это во время пресс-конференции в NASA подтвердил вице-президент компании SpaceX Ханс Кенигсман.

По его словам, в компании полагают, что проблема заключалась не в самих двигателях, которые до этого прошли 600 испытаний. Он подчеркнул, что SpaceX уверена в устройстве и что расследование инцидента продолжается.

Речь идет о неудачном тесте двигателей SuperDraco в конце апреля. В SpaceX тогда говорили, что на капсуле корабля произошла «аномалия». Издание Florida Today публиковало фотографии, на которых виден оранжевый дым, поднимающийся с места испытания.

В марте Dragon-2 без пассажиров успешно пристыковался к МКС. На борту находился манекен в скафандре, названный в честь героини фильма «Чужой» Рипли. Манекен был оснащен записывающей аппаратурой, которая регистрировала изменения, способные оказать влияние на экипаж.