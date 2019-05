SpaceX после двух переносов запуска отправила к МКС грузовик Dragon

Запуск дважды переносили из-за неполадок на МКС и плавучей платформе Of Course I Still Love You

Фото: Terry Renna / AP

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon, который доставит на МКС необходимые станции грузы, сообщается на странице SpaceX в Twitter.

«Dragon уже на пути к Международной космической станции», — говорится в сообщении. Стыковка намечена на утро понедельника, 6 мая.

Один из ускорителей ракеты-носителя успешно приземлился на плавучую платформу Of Course I Still Love You, рассказали в SpaceX.

Изначально Dragon планировали запустить 1 мая, однако из-за неполадок в электросистеме МКС его перенесли на 3 мая. Для решения проблемы на станции пришлось заменить вышедший из строя элемент.