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Норникель ₽16 872,56 (+17,17%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,96%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»

Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.

«После предоставления всех необходимых документов, предусмотренных договором страхования, заявленное событие было признано страховым случаем», — отмечается в сообщении. «Согласие» произвела выплату при участии российских и западных перестраховщиков.

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Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10»

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с Байконура 11 октября. Она должна была вывести на орбиту корабль с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Однако один из боковых блоков отсоединился некорректно, произошла авария. Экипаж смог эвакуироваться и не пострадал.

Комиссия, проводившая расследование, установила, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В марте Хейг и Овчинин прибыли на МКС.

Теги: «Роскосмос», «Союз-ФГ», страховые выплаты
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