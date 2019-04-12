Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»

Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.

«После предоставления всех необходимых документов, предусмотренных договором страхования, заявленное событие было признано страховым случаем», — отмечается в сообщении. «Согласие» произвела выплату при участии российских и западных перестраховщиков.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с Байконура 11 октября. Она должна была вывести на орбиту корабль с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Однако один из боковых блоков отсоединился некорректно, произошла авария. Экипаж смог эвакуироваться и не пострадал.

Комиссия, проводившая расследование, установила, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В марте Хейг и Овчинин прибыли на МКС.