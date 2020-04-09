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YouDo зафиксировал увеличение спроса на подработку

Количество регистраций исполнителей на YouDo в первую нерабочую неделю, связанную с пандемией, увеличилось на 38%. Во время кризиса у людей падает платежеспособность, и они вынуждены искать дополнительные способы заработка
Фото: Jens Kalaene / Global Look Press

В первую нерабочую неделю во время эпидемии коронавируса, с 30 марта по 5 апреля, число желающих найти подработку на онлайн-сервисе бытовых и бизнес-услуг YouDo увеличилось на 38% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил РБК представитель площадки.

Больше всего новых исполнителей появилось в категориях «Курьерские услуги» (прирост 73%), «Ремонт цифровой техники» (69%), «Компьютерная помощь» (61%), «Web-разработка» (58%), «Виртуальный помощник» (57%) и «Репетиторы и обучение» (51%). Наименьший прирост произошел в категориях «Ремонт и строительство» (27%), «Мероприятия и промоакции» (28%).

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Прирост количества исполнителей в Москве зафиксировал и онлайн-сервис Profi.ru. Активнее всего на сайте регистрировались психологи — на 62% больше по сравнению с 23–29 марта. Самыми популярными категориями для новых регистраций оказались «ИТ-фриланс» (прирост 27%), «Юристы и бухгалтеры» (23%), «Курьеры и грузоперевозки» (11%) и «репетиторы» (12%). По словам представителя сервиса, аналогичную тенденцию роста можно отметить и в целом по стране.

Тем не менее в процентном соотношении общее количество регистраций московских специалистов на Profi.ru в первую нерабочую неделю увеличилось всего на 2% по сравнению с прошлым месяцем. Представитель сервиса объяснила это снижением количества регистраций в начале марта.

«Подобная динамика обуславливается тем, что платежеспособность людей в период кризиса падает, а число желающих подработать, наоборот, увеличивается. Многие уже сейчас остались без работы или были вынуждены уйти в отпуск за свой счет. По нашим прогнозам, число ищущих подработку увеличится на 150% по итогам апреля по сравнению с мартом, поскольку впереди еще целый месяц нерабочих дней», — сообщил сооснователь YouDo Денис Кутергин.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 31 марта по 5 апреля нерабочей в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Впоследствии нерабочий период был продлен до 30 апреля. Российские работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, но в первую неделю выходных почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, показал опрос ЦСР. Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты.

Падение реальных денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, следует из прогнозов экономистов АКРА и Альфа-банка. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: удаленная работа, фриланс, YouDo, profi.ru, пандемия
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