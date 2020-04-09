YouDo зафиксировал увеличение спроса на подработку

Количество регистраций исполнителей на YouDo в первую нерабочую неделю, связанную с пандемией, увеличилось на 38%. Во время кризиса у людей падает платежеспособность, и они вынуждены искать дополнительные способы заработка

Фото: Jens Kalaene / Global Look Press

В первую нерабочую неделю во время эпидемии коронавируса, с 30 марта по 5 апреля, число желающих найти подработку на онлайн-сервисе бытовых и бизнес-услуг YouDo увеличилось на 38% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил РБК представитель площадки.

Больше всего новых исполнителей появилось в категориях «Курьерские услуги» (прирост 73%), «Ремонт цифровой техники» (69%), «Компьютерная помощь» (61%), «Web-разработка» (58%), «Виртуальный помощник» (57%) и «Репетиторы и обучение» (51%). Наименьший прирост произошел в категориях «Ремонт и строительство» (27%), «Мероприятия и промоакции» (28%).

Прирост количества исполнителей в Москве зафиксировал и онлайн-сервис Profi.ru. Активнее всего на сайте регистрировались психологи — на 62% больше по сравнению с 23–29 марта. Самыми популярными категориями для новых регистраций оказались «ИТ-фриланс» (прирост 27%), «Юристы и бухгалтеры» (23%), «Курьеры и грузоперевозки» (11%) и «репетиторы» (12%). По словам представителя сервиса, аналогичную тенденцию роста можно отметить и в целом по стране.

Тем не менее в процентном соотношении общее количество регистраций московских специалистов на Profi.ru в первую нерабочую неделю увеличилось всего на 2% по сравнению с прошлым месяцем. Представитель сервиса объяснила это снижением количества регистраций в начале марта.