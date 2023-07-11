Суд в Москве оштрафовал Twitch, Discord и Dropbox за неудаление контента

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 15:11
Как прошел Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 15:07
Регулятор Британии закрыл 26 незаконных криптобанкоматов Крипто, 15:05
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине Политика, 15:03
Удобное жилье и условия для развития: как бизнес строит города будущего Тренды, 15:03
Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности Политика, 15:02
Найдена окаменелость таинственного и чрезвычайно редкого животного Life, 15:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах» Политика, 14:52
ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова Политика, 14:52
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн Политика, 14:47
Индонезия задержала танкер под флагом Ирана Политика, 14:42
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях Pro, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Технологии и медиа ,  
0 

Суд в Москве оштрафовал Twitch, Discord и Dropbox за неудаление контента

Российский суд оштрафовал Twitch, Discord и Dropbox за неудаление запрещенного контента
Суд оштрафовал владельцев платформ для игроманов Twitch и Discord, а также файлового хостинга Dropbox. Им инкриминировали неудаление детской порнографии, контента об азартных играх и «фейков» про армию. В сумме речь идет о ₽15 млн
Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press
Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press

Во вторник 11 июля Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitch Interactive, Inc. на 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях), передает корреспондент РБК. Эта компания принадлежит Amazon и владеет видеостриминговым сервисом, специализирующимся на компьютерных играх, трансляциях процесса игры и киберспортивных турниров. Поводом для штрафа послужили ссылки на трансляции признанных иноагентами блогеров о специальной военной операции на Украине. Еще один штраф этой же платформе в размере 3 млн руб. суд назначил за неудаление контента об азартных играх.

В тот же день этот суд оштрафовал владельцев соцсети для геймеров Discord Inc. на 6 млн руб. и файлового хостинга Dropbox International Unlimited Company на сумму 2 млн руб. за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности, порнографических материалов с участием несовершеннолетних, способах изготовления и использования наркотиков и т.д. (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

В отношении Discord речь шла о неудаленных в течение 24 часов 11 порнографических видео с участием несовершеннолетних. В отношении Dropbox — о материалах про спецоперацию.

Присутствовавший на заседании суда представитель Discord сообщил, что за этот год платформа обработала 732 запроса от Роскомнадзора, из которых 11 не удовлетворила за 24 часа, поскольку они пришли на общую почту, а не на почту для модерации. Позже все эти материалы были удалены, подчеркнул он.

Также во вторник Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы должен был рассмотреть дело о штрафе по ч. 2 ст. 13.41 КоАП в отношении Apple Distribution International LTD — одной из структур производителя компьютеров, смартфонов и другой техники Apple. Однако его отложили по просьбе представителя компании.

Максимальный штраф по ч. 2 ст. 13.41 КоАП для юрлиц составляет 4 млн руб., по ч. 4 ст. 13.41 КоАП — 8 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Индекс Мосбиржи вырос на треть за полгода. Какие акции покупать теперь
Начал с дедушкиных $800: как Тимур Турлов заработал состояние в $3,1 млрд
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд

Для Twitch это не первое подобное решение. Всего в базе Мирового суда участка № 422 Таганского района содержатся 10 десять решений в отношении сервиса за отказ удалить запрещенную информацию, семь из них уже вступили в силу, одно обжаловано.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Александр Ситюков
Роскомнадзор Twitch Dropbox Discord детская порнография азартные игры дискредитация армии
Материалы по теме
Роскомнадзор пока не будет блокировать аналог Twitter от Цукерберга
Технологии и медиа
Роскомнадзор внес облачное подразделение Amazon в список «на приземление»
Бизнес
В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter