Суд в Москве оштрафовал Twitch, Discord и Dropbox за неудаление контента

Суд оштрафовал владельцев платформ для игроманов Twitch и Discord, а также файлового хостинга Dropbox. Им инкриминировали неудаление детской порнографии, контента об азартных играх и «фейков» про армию. В сумме речь идет о ₽15 млн

Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press

Во вторник 11 июля Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitch Interactive, Inc. на 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях), передает корреспондент РБК. Эта компания принадлежит Amazon и владеет видеостриминговым сервисом, специализирующимся на компьютерных играх, трансляциях процесса игры и киберспортивных турниров. Поводом для штрафа послужили ссылки на трансляции признанных иноагентами блогеров о специальной военной операции на Украине. Еще один штраф этой же платформе в размере 3 млн руб. суд назначил за неудаление контента об азартных играх.

В тот же день этот суд оштрафовал владельцев соцсети для геймеров Discord Inc. на 6 млн руб. и файлового хостинга Dropbox International Unlimited Company на сумму 2 млн руб. за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности, порнографических материалов с участием несовершеннолетних, способах изготовления и использования наркотиков и т.д. (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

В отношении Discord речь шла о неудаленных в течение 24 часов 11 порнографических видео с участием несовершеннолетних. В отношении Dropbox — о материалах про спецоперацию.

Присутствовавший на заседании суда представитель Discord сообщил, что за этот год платформа обработала 732 запроса от Роскомнадзора, из которых 11 не удовлетворила за 24 часа, поскольку они пришли на общую почту, а не на почту для модерации. Позже все эти материалы были удалены, подчеркнул он.

Также во вторник Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы должен был рассмотреть дело о штрафе по ч. 2 ст. 13.41 КоАП в отношении Apple Distribution International LTD — одной из структур производителя компьютеров, смартфонов и другой техники Apple. Однако его отложили по просьбе представителя компании.

Максимальный штраф по ч. 2 ст. 13.41 КоАП для юрлиц составляет 4 млн руб., по ч. 4 ст. 13.41 КоАП — 8 млн руб.

Для Twitch это не первое подобное решение. Всего в базе Мирового суда участка № 422 Таганского района содержатся 10 десять решений в отношении сервиса за отказ удалить запрещенную информацию, семь из них уже вступили в силу, одно обжаловано.