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Технологии и медиа ,  
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«Ъ» сообщил о возможной блокировке Discord в России

«Коммерсантъ»: мессенджер Discord могут заблокировать в России в ближайшие дни
РКН вынес пять решений в адрес Discord касательно работы в России с 20 сентября, пишет «Коммерсантъ». Сервис могут заблокировать в ближайшие дни, рассказали источники. Пользователи с 18 сентября сообщают о сбоях в его работе
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Роскомнадзор с 20 сентября направил в адрес мессенджера Discord пять новых решений касаемо его работы в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из реестра запрещенных сайтов ведомства.

Как сообщил изданию собеседник, знакомый с ситуацией, Discord может быть официально заблокирован в России «в ближайшие дни» за нарушения законодательства. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.

Discord — бесплатное приложение, которое поддерживает опции голосового, видео- и текстового чатов. Доступно в десктопной, мобильной и веб-версии в браузере. Большинство его пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Приложение популярно у геймеров и в корпоративной среде IT.

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Фото:Shutterstock

В середине месяца в работе Discord в России уже наблюдались сбои: первые сообщения о них появились 18 сентября. По данным сервиса Downdetector, только 26 сентября на работу сервиса поступило более 11,2 тыс. жалоб.

Discord в России не раз штрафовали за неудаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии. Представитель Discord подчеркивал, что компания не удовлетворяла лишь малую часть запросов в установленный срок (24 часа), поскольку те приходили на общую почту, а не на почту для модерации. Позже все эти материалы были удалены, говорил он.

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Роскомнадзор Discord мессенджер блокировка
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