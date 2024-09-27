«Ъ» сообщил о возможной блокировке Discord в России
Роскомнадзор с 20 сентября направил в адрес мессенджера Discord пять новых решений касаемо его работы в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из реестра запрещенных сайтов ведомства.
Как сообщил изданию собеседник, знакомый с ситуацией, Discord может быть официально заблокирован в России «в ближайшие дни» за нарушения законодательства. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.
Discord — бесплатное приложение, которое поддерживает опции голосового, видео- и текстового чатов. Доступно в десктопной, мобильной и веб-версии в браузере. Большинство его пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Приложение популярно у геймеров и в корпоративной среде IT.
В середине месяца в работе Discord в России уже наблюдались сбои: первые сообщения о них появились 18 сентября. По данным сервиса Downdetector, только 26 сентября на работу сервиса поступило более 11,2 тыс. жалоб.
Discord в России не раз штрафовали за неудаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии. Представитель Discord подчеркивал, что компания не удовлетворяла лишь малую часть запросов в установленный срок (24 часа), поскольку те приходили на общую почту, а не на почту для модерации. Позже все эти материалы были удалены, говорил он.
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