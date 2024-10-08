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Война санкций ,  
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Приложения «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play

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Война санкций
Удаление приложений связано с решением США запретить распространение и продажу софта «Лаборатория Касперского», объяснили в компании. Там советуют приобретать приложения через другие онлайн-магазины
Фото: Шатохина Наталья / news.ru / Global Look Press
Фото: Шатохина Наталья / news.ru / Global Look Press

«Лаборатория Касперского» сообщила, что ее приложения оказались недоступны в Google Play.

Это решение связано с недавним запретом властей США на распространение и продажу продуктов IT-компании, отмечается в сообщении. В «Лаборатории Касперского» заявили, что уже установленные приложения, платные подписки и функции в них продолжат нормально работать, но обновить или переустановить приложение из Google Play не получится.

«Мы рекомендуем загрузить или обновить наши Android-приложения из других мобильных сторов крупных производителей смартфонов, например Galaxy Store от Samsung, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps и других, или из официального российского магазина приложений RuStore. Опытные пользователи могут установить приложения «Лаборатории Касперского» самостоятельно с помощью APK-файлов, доступных на нашем сайте», — рекомендовали в компании.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Запрет на использование и продажу продуктов «Лаборатории Касперского» в США начал действовать 29 сентября. Вашингтон счел, что компания сотрудничает с российскими военными и разведкой, а также поддерживает цели российского правительства в сфере киберразведки. С 2017 года продукты «Лаборатории Касперского» запрещено использовать в госучреждениях США.

В магазине приложений для пользователей iOS App Store приложения «Лаборатории Касперского» представлены, убедился корреспондент РБК.

На прошлой неделе из Google Play пропали приложения сервиса объявлений «Авито» и видеохостинга Rutube.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Лаборатория Касперского kaspersky приложение Google Play США
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