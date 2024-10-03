Приложение «Авито» исчезло из Google Play
Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений для Android Google Play, убедился корреспондент РБК. Для устройств на iOS оно по-прежнему доступно для скачивания в App Store.
Для тех, у кого уже установлено приложение, ничего не изменится, единственное — не будут приходить пуш-уведомления, сообщили в компании. «Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», — подчеркнули в «Авито». Приложение по-прежнему доступно для скачивания с сайта, в Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store и Rustore, добавили там.
В июле приложение «Авито» пропадало из App Store на сутки.
Компания работает в России 17 лет. Осенью 2022 года «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина. Продавец — южноафриканский холдинг Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus) — выставил сервис на продажу, объяснив это желанием уйти с российского рынка. Сумма сделки составила 151 млрд руб. Таврин находится под санкциями США. Российские власти называли западные санкции незаконными и нелегитимными.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов