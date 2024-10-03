Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений для Android Google Play, убедился корреспондент РБК. Для устройств на iOS оно по-прежнему доступно для скачивания в App Store.

Для тех, у кого уже установлено приложение, ничего не изменится, единственное — не будут приходить пуш-уведомления, сообщили в компании. «Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», — подчеркнули в «Авито». Приложение по-прежнему доступно для скачивания с сайта, в Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store и Rustore, добавили там.

В июле приложение «Авито» пропадало из App Store на сутки.

Компания работает в России 17 лет. Осенью 2022 года «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина. Продавец — южноафриканский холдинг Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus) — выставил сервис на продажу, объяснив это желанием уйти с российского рынка. Сумма сделки составила 151 млрд руб. Таврин находится под санкциями США. Российские власти называли западные санкции незаконными и нелегитимными.