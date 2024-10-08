Эксперты оценили рост среднего чека на такси этим летом

Летом средний чек на такси в России вырос на 11%, а 1 км пути подорожал на 17% год к году. Эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости поездок из-за дефицита водителей, увеличения цен на автомобили, их содержание и обслуживание

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Средний чек на такси в России в июне—августе этого года составил 592 руб., что на 11% выше аналогичного периода 2023 года, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», предоставленных РБК. При этом количество поездок выросло на 5%. В Москве в этот период средний чек составил 803 руб., что на 10% выше уровня 2023-го, количество поездок выросло на 7%. В сентябре средний чек по России составил 598 руб. (+12% к прошлому году), а в Москве — 821 руб. (+11%).

Рост спроса на такси летом и в начале осени связан с ростом реальных располагаемых доходов, подъемом потребительской уверенности, возросшим туристическим трафиком в крупные города, отметил представитель платформы.

Из данных Росстата следует, что проезд в такси в расчете на 1 км пути в августе этого года был на 17% дороже, чем в августе 2023-го.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, с начала года цена на перевозки в такси выросла на 30%. Такие оценки она привела РБК в кулуарах конференции TAXI-2024, которая проходила 3–4 октября в Сочи. До конца года Зарипова ждет еще 30-процентный рост, то есть по итогам 2024-го стоимость такси в целом может вырасти на 60% по сравнению с показателем 2023 года. Прогноз основан на общих данных: росте стоимости автомобилей, запчастей, страховки, а также на открытых данных, которые публикуют различные аналитические агентства, уточнила она.

С таким прогнозом согласился директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин, оговорившись, что при оптимистичном сценарии цены вырастут как минимум на 15%.

Шушарин отметил, что независимо от модели перевозок все участники рынка сейчас в сложной ситуации из-за стоимости автомобилей, топлива, ремонта и обслуживания, страхования, кредитования, что подталкивает цены вверх. По его оценке, классическому таксопарку с трудоустроенными водителями для рентабельной работы нужен тариф от 70 руб. за километр, что в два раза больше, чем сейчас. При этом в регионах рост цен на такси сдерживают частные водители с личными автомобилями, «у которых экономика выгодно отличается от таксопарков».

Впрочем, представитель «Яндекс Такси» настаивает, что цены растут «в несколько раз медленнее», чем оценил Общественный совет по развитию такси. По его словам, на сдерживание роста влияют в том числе меры поддержки индустрии. «Чтобы сдерживать рост цен, «Яндекс Такси» запустил такси-лоукостер со сниженными ценами за счет более долгого ожидания машины, наращивает субсидии водителям, снижает комиссии для водителей при пиковом спросе, помогает партнерам с закупкой машин по специальным ценам и со страхованием», — указал представитель этого агрегатора.

РБК направил запрос в Минтранс об их прогнозе по ценам на поездки в такси.

Почему растут цены

Президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин говорит, что цены на такси действительно растут, что связано с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины. Он считает, что дефицит водителей напрямую связан с введением закона «О такси». «Происходит дисбаланс спроса и предложения. Не будет невыполнимых требований — не будет дефицита водителей, и цены придут в норму», — уверен Жмакин.

Закон «О такси» вступил в силу в сентябре 2023 года. Он легализовал работу самозанятых в такси, а также ввел ряд новых требований: работа в такси стала недоступной для лиц с непогашенной судимостью и тех, у кого есть три и более неоплаченных административных штрафа; водителям могут приостановить разрешение на работу, если у них нет договора обязательного страхования гражданской ответственности. Была создана Федеральная государственная информационная система «Такси» (ФГИС «Такси»), а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов; агрегаторы такси обязаны не передавать заказы тем, у кого нет действующего разрешения. Автомобили такси должны иметь цветографическую схему (шашечки), оранжевый фонарь на крыше, а также соответствовать экологическим стандартам, установленным в конкретном регионе. Водители легковых такси обязаны оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) с минимальной суммой ответственности 2 млн руб. за вред жизни пассажира. С 1 сентября 2025 года агрегаторы должны будут открыть представительства в регионах, где они обрабатывают более 4 тыс. заказов в сутки.

В сентябре директор по корпоративным отношениям и связям с органами госвласти «Яндекс Такси» Антон Петраков говорил, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси, на фоне чего цены на их услуги вырастут, особенно в пиковые часы. По его словам, дефицит кадров увеличивается из-за ужесточения миграционной политики и регулирования такси, что приводит к переходу водителей в другие сферы. Для решения проблемы компания обсуждает с регуляторами упрощение требований и оцифровку процессов, таких как заполнение путевых листов и медицинские осмотры.

Год назад, выступая на том же форуме, представитель Минтранса рассказывал, что цены на услуги такси в отдельных регионах России выросли на 44%. Министерство тогда зафиксировало рост стоимости перевозок в половине российских регионов, в 45% из них цены остались без изменений и только в 5% снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. Основной причиной их увеличения назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу.