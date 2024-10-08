 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Эксперты оценили рост среднего чека на такси этим летом

«Чек Индекс»: средний чек на такси в России вырос на 11%
Летом средний чек на такси в России вырос на 11%, а 1 км пути подорожал на 17% год к году. Эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости поездок из-за дефицита водителей, увеличения цен на автомобили, их содержание и обслуживание
Фото: Дмитрий Мельников / Shutterstock
Фото: Дмитрий Мельников / Shutterstock

Средний чек на такси в России в июне—августе этого года составил 592 руб., что на 11% выше аналогичного периода 2023 года, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», предоставленных РБК. При этом количество поездок выросло на 5%. В Москве в этот период средний чек составил 803 руб., что на 10% выше уровня 2023-го, количество поездок выросло на 7%. В сентябре средний чек по России составил 598 руб. (+12% к прошлому году), а в Москве — 821 руб. (+11%).

Рост спроса на такси летом и в начале осени связан с ростом реальных располагаемых доходов, подъемом потребительской уверенности, возросшим туристическим трафиком в крупные города, отметил представитель платформы.

«Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита 130 тыс. водителей
Технологии и медиа
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Из данных Росстата следует, что проезд в такси в расчете на 1 км пути в августе этого года был на 17% дороже, чем в августе 2023-го.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, с начала года цена на перевозки в такси выросла на 30%. Такие оценки она привела РБК в кулуарах конференции TAXI-2024, которая проходила 3–4 октября в Сочи. До конца года Зарипова ждет еще 30-процентный рост, то есть по итогам 2024-го стоимость такси в целом может вырасти на 60% по сравнению с показателем 2023 года. Прогноз основан на общих данных: росте стоимости автомобилей, запчастей, страховки, а также на открытых данных, которые публикуют различные аналитические агентства, уточнила она.

С таким прогнозом согласился директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин, оговорившись, что при оптимистичном сценарии цены вырастут как минимум на 15%.

Шушарин отметил, что независимо от модели перевозок все участники рынка сейчас в сложной ситуации из-за стоимости автомобилей, топлива, ремонта и обслуживания, страхования, кредитования, что подталкивает цены вверх. По его оценке, классическому таксопарку с трудоустроенными водителями для рентабельной работы нужен тариф от 70 руб. за километр, что в два раза больше, чем сейчас. При этом в регионах рост цен на такси сдерживают частные водители с личными автомобилями, «у которых экономика выгодно отличается от таксопарков».

В Госдуме предложат освободить самозанятых таксистов от мед- и техосмотра
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Впрочем, представитель «Яндекс Такси» настаивает, что цены растут «в несколько раз медленнее», чем оценил Общественный совет по развитию такси. По его словам, на сдерживание роста влияют в том числе меры поддержки индустрии. «Чтобы сдерживать рост цен, «Яндекс Такси» запустил такси-лоукостер со сниженными ценами за счет более долгого ожидания машины, наращивает субсидии водителям, снижает комиссии для водителей при пиковом спросе, помогает партнерам с закупкой машин по специальным ценам и со страхованием», — указал представитель этого агрегатора.

РБК направил запрос в Минтранс об их прогнозе по ценам на поездки в такси.

Почему растут цены

Президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин говорит, что цены на такси действительно растут, что связано с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины. Он считает, что дефицит водителей напрямую связан с введением закона «О такси». «Происходит дисбаланс спроса и предложения. Не будет невыполнимых требований — не будет дефицита водителей, и цены придут в норму», — уверен Жмакин.

Закон «О такси» вступил в силу в сентябре 2023 года. Он легализовал работу самозанятых в такси, а также ввел ряд новых требований: работа в такси стала недоступной для лиц с непогашенной судимостью и тех, у кого есть три и более неоплаченных административных штрафа; водителям могут приостановить разрешение на работу, если у них нет договора обязательного страхования гражданской ответственности. Была создана Федеральная государственная информационная система «Такси» (ФГИС «Такси»), а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов; агрегаторы такси обязаны не передавать заказы тем, у кого нет действующего разрешения. Автомобили такси должны иметь цветографическую схему (шашечки), оранжевый фонарь на крыше, а также соответствовать экологическим стандартам, установленным в конкретном регионе. Водители легковых такси обязаны оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) с минимальной суммой ответственности 2 млн руб. за вред жизни пассажира. С 1 сентября 2025 года агрегаторы должны будут открыть представительства в регионах, где они обрабатывают более 4 тыс. заказов в сутки.

Минтранс предложил упростить техконтроль для самозанятых таксистов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре директор по корпоративным отношениям и связям с органами госвласти «Яндекс Такси» Антон Петраков говорил, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси, на фоне чего цены на их услуги вырастут, особенно в пиковые часы. По его словам, дефицит кадров увеличивается из-за ужесточения миграционной политики и регулирования такси, что приводит к переходу водителей в другие сферы. Для решения проблемы компания обсуждает с регуляторами упрощение требований и оцифровку процессов, таких как заполнение путевых листов и медицинские осмотры.

Год назад, выступая на том же форуме, представитель Минтранса рассказывал, что цены на услуги такси в отдельных регионах России выросли на 44%. Министерство тогда зафиксировало рост стоимости перевозок в половине российских регионов, в 45% из них цены остались без изменений и только в 5% снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. Основной причиной их увеличения назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова
Такси рост цен
Материалы по теме
Москва выделит почти ₽0,5 млрд на поддержку сервисов такси и каршеринга
Общество
В «Яндексе» объяснили лишние списания денег за такси
Общество
«Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита 130 тыс. водителей
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с РоссиейПолитика, 11:03
Пациенты попросили включить 4 препарата от рака в список жизненно важныхОбщество, 11:00
Что альпинисты рассказывали о роковом походе, закончившемся их гибельюОбщество, 10:59
Проклятие эффективности: как разобщенность сломала Sony и банк UBSPro, 10:58
Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с УкраинойЭкономика, 10:56
В Белоруссии еще 45 человек заподозрили в заговоре по свержению ЛукашенкоПолитика, 10:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябреИнвестиции, 10:38
Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьянОбщество, 10:35
Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в МосквеСпорт, 10:30
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 10:28
Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с РоссиейПолитика, 10:28
Александр Яковенко покинет пост ректора Дипломатической академииОбщество, 10:27
Как защищать себя и бизнес, если вы попали в уголовное делоPro, 10:21