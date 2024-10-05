В Госдуме предложат освободить самозанятых таксистов от мед- и техосмотра

В Госдуме разрабатывают законопроект, призванный освободить самозанятых таксистов от мед- и техосмотров и ввести другие послабления. Новые требования к такси действуют год, но для самозанятых водителей они зачастую невыполнимы

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Самозанятых водителей предлагают освободить от оформления путевых листов и прохождения мед- и техосмотров. Об этом говорится в законопроекте, который в ближайшее время планируется внести в Госдуму, рассказал автор документа, зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Он уточнил, что это его личный законопроект, но он согласован с «Единой Россией» (Лисовский — представитель этой фракции в нижней палате).

Документ (копия есть у РБК) предлагает наделить самозанятых водителей правом оформлять путевой лист по своему усмотрению. Сейчас перевозчик обязан обеспечить оформление путевого листа до выхода на линию, медосмотры должны проходить дважды в день, техосмотры — один раз в день.

Законопроект также предлагает возможность самозанятым оформлять страховку без указания того, что их транспорт используется в качестве такси. По мнению Лисовского, это существенно снизит стоимость полисов, а значит и финансовую нагрузку на самозанятых таксистов. Также авторы документа предлагают внести изменения в систему штрафов для подобных таксистов: вместо фиксированных сумм установят минимальные и максимальные пределы. Это, по мнению Лисовского, позволит судье учитывать индивидуальные обстоятельства при назначении наказания, что сделает систему более справедливой. Кроме того, документ снимет с самозанятых обязанность перекрашивать автомобили в требуемые цвета.

В пояснительной записке к документу отмечается, что везде, кроме крупных городов, почти 98% пассажирских перевозок выполняют именно самозанятые водители. Но действующее законодательство, как считает Лисовский, не учитывает их особенности. Например, сейчас самозанятые водители обязаны проходить медицинские осмотры перед и после рейсов, но в 147 малых городах нет пунктов такого осмотра, а в 286 они не работают круглосуточно. То есть пройти предрейсовый осмотр ночью практически невозможно, указал депутат.

В среднем на город с населением до 500 тыс. человек приходится всего один–пять таких пунктов, а время ожидания может составлять до 14 дней. Это делает легальную работу самозанятых водителей в половине малых городов невозможной, отметил Лисовский. Для большинства самозанятых, которые выполняют всего один-два заказа в день, а таких около 80%, необходимые по текущему законодательству медосмотры экономически невыгодны — их стоимость превышает дневную выручку, подытожил он, отметив, что стоимость покраски автомобилей зачастую равна месячному доходу самозанятого. Сейчас Москва компенсирует часть затрат на изменение цвета автомобиля такси, но не всю сумму, в других регионах перевозчик делает все за свой счет.

Нужны ли послабления самозанятым

По данным Минтранса, которые привел замминистра транспорта Дмитрий Баканов на проходившем 3–4 октября в Сочи форуме «TAXI 2024», к 25 сентября во ФГИС «Такси» зарегистрировано 100,1 тыс. перевозчиков, 619 тыс. автомобилей и 1,2 тыс. служб заказа такси. Количество самозанятых в реестре он не уточнил, но один из собеседников РБК в отрасли рассказал, что на данный момент их 34 тыс.

Самозанятые водители такси неоднократно обращались к властям с просьбой смягчить требования к ним. Так, в августе Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой на законодательном уровне разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам. В нем говорилось, что вступивший в силу в сентябре 2023 года закон «О такси» создал равные обязательства для экономически неравных моделей: самозанятые вынуждены за свой счет приобретать полис ОСАГО, перекрашивать автомобили в установленные цвета, проходить мед- и техосмотры. По данным объединения, из более чем 600 тыс. зарегистрированных самозанятых только 20 тыс. (чуть более 3%) получили разрешение в соответствии с новыми требованиями.

Проблему видят и в Минтрансе. В середине сентября министерство опубликовало на портале Regulation.gov.ru проект приказа, который должен упростить предрейсовый контроль такси, который обязателен по закону «О безопасности дорожного движения». Проверку проводит сотрудник таксопарка или сторонней организации. Проект приказа позволит самозанятым таксистам самостоятельно проводить визуальный контроль своего автомобиля, если у них есть диплом о повышении квалификации и стаж работы не менее года. В случае ДТП из-за технической неисправности ответственность будет лежать на водителе.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в конце сентября заявил, что за год с момента вступления в силу закона «О такси» из отрасли исчез 1 млн легальных таксистов, цены на поездки выросли почти в два раза, а безопасность пассажиров снизилась. По его словам, бюджет недополучил около 80 млрд руб. налогов. В конце сентября гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать цифровизацию разрешительных процедур в такси и экспериментальные правовые режимы. Он выражал обеспокоенность ростом серого рынка такси в интернете, который появился за последние пять лет. Отмечалось, что люди все чаще обращаются к поиску такси в соцсетях из-за роста цен на услуги легального такси.

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин поддерживает инициативы Лисовского. Если законопроект будет принят, это позволит снять основные административные барьеры для легализации самозанятых, работающих на личных автомобилях, уверен Шушарин.

По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, в последнее время в Госдуме активно обсуждаются проблемы законодательства в сфере такси. По его словам, сейчас идет обсуждение разработки партийного законопроекта по регулированию такси от «Единой России» с привлечением научных и общественных организаций, Общественной палаты, Минтранса, а в середине сентября партия «Справедливая Россия» провела совещание, на котором собирала предложения по изменению закона о такси с участием различных участников рынка.

В то же время Швагерус указал, что положение об отмене требования по перекрашиваю автомобилей такси может вступить в конфликт с интересами региональных властей. Например, правительство Москвы уже вложило 2 млрд руб. в перекраску такси в желтый цвет. «Важно учитывать, что каждое региональное правительство принимает свои решения. Необходимо найти баланс интересов всех участников регулирования», — рассуждает Швагерус.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова не поддерживает изменение регулирования самозанятых перевозчиков. Она считает, что разное регулирование самозанятых, с одной стороны, и индивидуальных предпринимателей и сотрудников юрлиц — с другой усложнит работу контролирующих органов — им придется анализировать форму владения автомобилем. Кроме того, по мнению Зариповой, для введения отдельной категории водителей, которые будут проходить медосмотры реже или вообще не будут проходить, нужно согласие медицинского сообщества. Что касается требований к цвету автомобилей такси, то Зарипова напомнила, что решение остается за региональными властями, большинство из которых отказались от этого требования.