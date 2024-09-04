«Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита 130 тыс. водителей

Дефицит водителей такси в России к концу года составит 130 тыс., рассказал на ВЭФ представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков. Проблема может привести к росту цен «на десятки процентов», особенно под конец года и в часы пик

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси. Об этом на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков, передает корреспондент РБК.

Дефицит кадров, по словам Петракова, растет в том числе из-за ужесточений миграционной политики и регулирования деятельности такси. Из-за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами, но меньшим количеством требований и расходов.

«Ситуация не улучшается, — констатирует Петраков. — Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее».

Чем острее дефицит водителей, тем быстрее растут цены на такси, особенно в конце года и в пиковые часы, когда спрос кратно повышается, акцентирует внимание Петраков: «Цены будут расти, будут отличаться год к году на десятки процентов. Если эту проблему не решать — она не решится».

Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, рассказал Петраков. «[Нужно] дать некое дополнительное окно для применения технологий, снять барьеры на вход в отрасль, — считает представитель «Яндекс Такси». — Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования».

Для решения проблемы необходимо заниматься и обелением рынка, продолжает Петраков. Для тех мигрантов, которые уже находятся в России, нужно создавать комфортные условия для легальной работы и быстрого решения вопросов с документами. «Мы будем наращивать инвестиции в привлечение и в удержание людей, — добавил Петраков. — Мотивировать, чтобы в пиковые часы эти люди выходили на линию».

Отдельно Петраков затронул вопрос самозанятых в индустрии такси. С начала апреля по конец августа 2024 года самозанятые водители, которые работают с сервисом «Яндекс Такси», заплатили 2 млрд руб. налогов в бюджет — через функцию автоудержания налогов внутри сервиса.

Такси — не единственная отрасль, представители которой активно жалуются на кадровый дефицит. Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина рассказывала о нехватке дворников и сантехников, а в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма отмечали большое количество вакантных мест в легальных казино и игорных зонах. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также обращала внимание, что нехватка специалистов остается острой проблемой для туризма.