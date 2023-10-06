В Минтрансе заявили о росте цен на такси на 44% в отдельных регионах

На фоне вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44%, а в среднем по стране — на 5%. Эксперты ожидают, что до конца года цены вырастут на 10-100%

Фото: Никита Попов / РБК

Рост цен на услуги такси в отдельных регионах России достигает 44%, сообщил в четверг, 5 октября, замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, выступая на форуме TAXI-2023 в Сочи (корреспондент РБК присутствовал на мероприятии). По его словам, рост цен зафиксирован в половине российских регионов, в 45% осталась без изменений и только в 5% — снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%.

Основной причиной увеличения цен Луговенко назвал недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября этого года. «Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление», — рассказал Луговенко.

По прогнозу замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирины Сауковой, также присутствовавшей на форуме, к концу 2023 года стоимость проезда на такси в России увеличится на 10%. По ее мнению, в сентябре цены росли не на фоне нового закона, а в том числе из-за сезонности. В дальнейшем стоимость услуг такси будет расти примерно на уровне инфляции, но роль сыграет также новая регуляторика и затраты, которые она несет для участников рынка.

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин ожидает рост цен на услуги такси в два раза к концу года на фоне вступившего закона, сообщил он РБК в кулуарах форума. «Регуляторные изменения приведут к большим издержкам таксистов, на фоне которых количество водителей может сократиться на 2/3, — объяснил он. — Если будет меньше водителей, цены взлетят». Негативную роль также сыграет необходимость покупать дорогостоящую страховку для такси, перекрашивания автомобилей, прохождения медицинского и технического осмотров и т.д. Несмотря на то, что закон направлен на «обеление» рынка, он может привести к обратному эффекту, считает Жмакин.

По данным аналитиков «Чек Индекс», средний чек на такси в России с 1 по 7 сентября составил 451 руб., что на 6% выше уровня прошлого года и на 5% — уровня июля. В Москве средняя стоимость такси выросла на 14% до 785 руб. Эксперты «Чек Индекс» объясняли увеличение стоимости ростом спроса на фоне низкой базы прошлого года. На величину среднего чека также влияли выросшие за год траты на обслуживание, лизинг автомобилей, расходы самих водителей и издержки таксопарков, алгоритмы балансирования спроса/предложения, приводящие к ценовой волатильности в приложениях агрегаторов такси.

Какие требования ввел закон «О такси» в России создается ФГИС «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему. Регионы должны загрузить данные о действующих разрешениях на работу до 1 декабря этого года;

легализована работа в такси самозанятых; появилось ограничение на работу в такси для водителей с непогашенной судимостью и тремя неоплаченными административными штрафами; водителям могут приостановить действие разрешения на работу при отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для перевозок такси, а также ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;

за агрегаторами такси закрепили официальное название «службы заказа легкового такси», они должны проверять водителей по реестрам и следить за тем, чтобы заказы передавались только тем, у кого есть действующее разрешение на работу; с 1 сентября 2025 года служба заказа такси обязана открыть представительство в тех регионах, где в течение суток заказы от нее выполняют более 4 тыс. машин;

автомобили такси должны иметь на кузове цветографическую схему (шашечки), оранжевый фонарь на крыше; цвет кузова и экологический класс должен соответствовать требованиям конкретного региона, если такие требования установлены (например, в Санкт-Петербурге такси должны быть белого цвета со светоотражающей желтой полосой и экологического класса не ниже Euro-3);

служба заказа легкового такси должна автоматически передавать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных со сведениями о перевозках, местоположении такси и водителя и др.

Какими были первые результаты действия закона

Участники рынка такси еще на этапе рассмотрения новых положений активно их критиковали. В мае Общероссийское объединение пассажиров просило власти перенести на год, до 1 сентября 2024-го, вступление в силу части положений закона. Организация настаивала, что в регионах не созданы специальные реестры таксистов, а новые требования к ним могут привести к дефициту кадров и повышению стоимости проезда. В сентябре о переносе части новых требований первого вице-премьера Андрея Белоусова также просил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Он отмечал, что стоимость проезда в такси резко выросла по всей стране из-за подорожания машин, топлива и необходимости повышения заработной платы водителям и сейчас достигает максимального уровня за последние десять лет (32,5 руб. за км).

В начале сентября Минтранс сообщил, что к ФГИС «Такси» подключены все 89 российских региона. В середине того же месяца Объединение самозанятых России написало открытое обращение к Минтрансу о первом случае неправомерного штрафа водителя такси: на его автомобиле не было шашечек и фонаря, но в момент остановки он не выполнял заказ, а использовал личный автомобиль в личных целях (вез свою маму с дачи). Впоследствии Объединение сообщало, что получило разъяснение от министерства: законодательство не запрещает использовать для собственных нужд автомобили, зарегистрированные в такси и внесенные в региональный реестр. В момент использования его для личных целей положения закона не должны распространяться. Но региональные власти по-своему трактуют новый закон. В частности, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана в ответ на запрос РБК писало, что в республике с 1 по 20 сентября были оштрафованы 10 водителей за перевозку без цветографических знаков и фонаря.

Как сообщил на форуме Сергей Соловьев, замдиректора Ситуационного информационного центра Минтранса (является разработчиком и оператором ФГИС «Такси»), в системе зарегистрировало 654 самозанятых таксиста. Такжеесть сведения о 61 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) и 3,4 тыс. юрлиц, которые подавали данные по ранее действовавшим для такси требованиям. Но лишь небольшая часть ИП и юрлиц зарегистрирована, как того требует закон, — они должны сделать это до декабря 2023 года. Около 40 регионов, по словам Соловьева, пока не внесли сведения в систему.

Владимир Луговенко рассказал, что только 23% регионов выпустили все необходимые правовые акты в рамках закона «О такси» (например, о цвете кузова автомобиля и т.п.), еще 63% дорабатывают документы и планируют выпустить их в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что отсутствие подзаконных актов не освобождает от необходимости соблюдения закона.

По ранее озвученным прогнозам Минтранса, ФГИС «Такси» должна охватить более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси.