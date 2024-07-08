В Дагестане возникли проблемы с работой мессенджеров и соцсетей

В Дагестане возникли проблемы с работой WhatsApp, сообщения приходят с задержкой. По данным «Ъ», мессенджеры в регионе работают только с VPN. ТАСС пишет, что работу WhatsApp замедляют из-за антитеррористической деятельности

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Дагестане замедляют работу WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), это связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств, заявил источник ТАСС.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — рассказал собеседник агентства.

Собеседник РБК из числа местных жителей рассказал, что сегодня мессенджер у него работает. «Вчера весь вечер у многих не работал», — добавил он.

Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что «к опубликованной информации в настоящее время ничего добавить не [сможет]».

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сообщения о проблемах в работе WhatsApp поступают с 7 июля. За этот день на сбои пожаловались более 8 тыс. пользователей. За 8 июля пришло свыше 3 тыс. жалоб. Пользователи рассказали, что сообщения отправляются с большой задержкой.

«Коммерсантъ» пишет, что в Дагестане у некоторых провайдеров без включения VPN не работает ни один мессенджер или соцсеть, а для стабильной работы VPN приходится переподключаться каждые десять минут. Из данных «Сбой.рф» следует, что пользователи из Дагестана также сообщали о проблемах в работе мессенджеров Telegram и Viber и соцсети «Одноклассники».

Представитель «МегаФона» сообщил РБК, что сеть компании работает в штатном режиме, со стороны оператора никаких ограничений в регионе нет. В МТС отказались от комментариев. Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев, отметив, что сеть компании работает штатно.

РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ», — написал он в телеграм-канале.

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли 22 человека, среди них — 17 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Во время контртеррористической операции были ликвидированы пятеро нападавших. В нападениях участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили. Одновременно Омарова арестовали на десять суток за нецензурную лексику.

После выхода его задержали повторно 6 июля, на следующий день срок задержания продлили на 72 часа. «Интерфакс» сообщал, что бывшему главе района вменяют нарушение по ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По данным правоохранительных органов, бывший чиновник вместе с соучастниками похитил деньги, фиктивно трудоустраивая жителей села Сергокала в редакцию местной газеты.

Также за нецензурную брань были помещены под арест сыновья Омарова, их выпустили 8 июля.