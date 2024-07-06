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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Отца напавших на церкви и синагоги в Дагестане снова задержали

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Магомеду Омарову вменяют мошенничество. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил 697 тыс. руб., фиктивно устраивая жителей дагестанского села в местную газету. Накануне чиновник освободился после десяти суток ареста
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Магомед Омаров (Фото: Администрация Сергокалинского района РД)

В Дагестане снова задержали бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в нападении на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте, сообщает источник «Известий». Это же подтвердили источники РБК среди дагестанских правозащитников.

Накануне Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста. Чиновник отбывал наказание за мелкое хулиганство — мат в общественном месте.

Теперь ему вменяют мошенничество, пишут «Известия». По версии следствия, Омаров в 2016–2022 годах, будучи главой района, вместе с другими лицами похитил деньги, фиктивно устраивая жителей села Сергокала в редакцию местной газеты. Те не выполняли никакой работы, а начисляемая зарплата поступала Омарову. Следователи считают, что было похищено около 697 тыс. руб.

Отец двух дагестанских боевиков вышел на свободу после ареста за мат
Общество
Магомед Омаров

Со слов источника ТАСС, против Омарова заведены дела по экономическим преступлениям.

В атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы 23 июня, при которой погибли 22 человека, участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль, писали информагентства. В Верховном суде Дагестана сообщали, что Омаров О.М., инициалы и фамилия которого совпадают с именем одного из сыновей экс-главы района, был организатором преступной группы. Среди нападавших называли также племянников чиновника — Абдусамада Амадзиева и Али Закаригаева.

Омарова сняли с должности и исключили из «Единой России». На допросе экс-чиновник сказал, что не общался с некоторыми из своих детей в последние годы, но признал, что те были ваххабитами, писала Baza. При этом он подчеркнул, что сам не причисляет себя к этому движению. Источник РБК в правоохранительных органах ранее сообщал, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах.

Всего у Омарова восемь сыновей. В начале июля пятерых арестовали на 10–13 суток за мелкое хулиганство с использованием нецензурной брани.

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Дагестан мошенничество теракт Махачкала Дербент
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