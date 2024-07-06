Отца напавших на церкви и синагоги в Дагестане снова задержали

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Магомеду Омарову вменяют мошенничество. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил 697 тыс. руб., фиктивно устраивая жителей дагестанского села в местную газету. Накануне чиновник освободился после десяти суток ареста

Магомед Омаров (Фото: Администрация Сергокалинского района РД)

В Дагестане снова задержали бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в нападении на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте, сообщает источник «Известий». Это же подтвердили источники РБК среди дагестанских правозащитников.

Накануне Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста. Чиновник отбывал наказание за мелкое хулиганство — мат в общественном месте.

Теперь ему вменяют мошенничество, пишут «Известия». По версии следствия, Омаров в 2016–2022 годах, будучи главой района, вместе с другими лицами похитил деньги, фиктивно устраивая жителей села Сергокала в редакцию местной газеты. Те не выполняли никакой работы, а начисляемая зарплата поступала Омарову. Следователи считают, что было похищено около 697 тыс. руб.

Со слов источника ТАСС, против Омарова заведены дела по экономическим преступлениям.

В атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы 23 июня, при которой погибли 22 человека, участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль, писали информагентства. В Верховном суде Дагестана сообщали, что Омаров О.М., инициалы и фамилия которого совпадают с именем одного из сыновей экс-главы района, был организатором преступной группы. Среди нападавших называли также племянников чиновника — Абдусамада Амадзиева и Али Закаригаева.

Омарова сняли с должности и исключили из «Единой России». На допросе экс-чиновник сказал, что не общался с некоторыми из своих детей в последние годы, но признал, что те были ваххабитами, писала Baza. При этом он подчеркнул, что сам не причисляет себя к этому движению. Источник РБК в правоохранительных органах ранее сообщал, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах.

Всего у Омарова восемь сыновей. В начале июля пятерых арестовали на 10–13 суток за мелкое хулиганство с использованием нецензурной брани.