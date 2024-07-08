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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Сыновья главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Магомед Омаров
Магомед Омаров (Фото: пресс-служба Ленинского суда Махачкалы / ТАСС)

Административный арест сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова закончился, они все освобождены, сообщил руководитель региональной общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев.

В конце июня под арест на срок от двух до 13 дней по обвинениям в мелком хулиганстве отправили шестерых сыновей Омарова — два других его сына, предположительно, участвовали в теракте 23 июня.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены», — указал Хадулаев.

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Магомед Омаров

Советский и Кировский районные суды Дагестана арестовали сыновей по той же статье, что и ранее их отца. Из постановления суда следовало, что причиной стала нецензурная лексика. Омаров-старший вышел из изолятора три дня назад. Затем его повторно задержали 6 июля, его подозревают в отмывании денег.

Среди участников нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале 23 июня были двое сыновей Омарова — Осман и Адиль, а также его племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.

В результате теракта погибли более 20 человек, пострадали 46. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Омарова после теракта уволили с поста главы Сергокалинского района, а также исключили из «Единой России». Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел.

Теги
Дагестан административный арест
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