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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Отцу боевиков и экс-главе района Дагестана продлили срок задержания

Отцу двух боевиков и экс-главе района Дагестана продлили задержание на 72 часа
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Омарова повторно задержали 6 июля, его подозревают в отмывании денег. Прежде он отбыл административный арест (10 суток) за использование мата. В нападениях в Дагестане 23 июля участвовали два его сына, один был организатором
Магомед Омаров
Магомед Омаров (Фото: Пресс-служба Ленинского суда Махачкалы / ТАСС)

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову продлили срок задержания на 72 часа, сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева.

Омарова, отца двоих предполагаемых боевиков-участников нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дагестане 23 июня, повторно задержали накануне, 6 июля. Агентство сообщает, что ему вменяют нарушение по ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По данным правоохранительных органов, бывший чиновник вместе с соучастниками похитил деньги, фиктивно трудоустраивая жителей села Сергокала в редакцию местной газеты.

РБК обратился за комментарием в верховный суд Дагестана.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

По данным ТАСС и Baza, в нападениях в Дербенте и Махачкале участвовали сыновья Омарова Осман и Адиль (были убиты в ходе столкновений с силовиками). В Верховном суде Дагестана сообщали, что Омаров О.М. был организатором преступной группы. Также в числе террористов были племянники экс-главы Сергокалинского района Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Поста главы района Омаров лишился после атаки.

В результате теракта погибли 22 человека — 17 полицейских и пять гражданских. Пострадавших — около 50. Среди жертв — настоятель атакованной в Дербенте православной Покровской церкви Николай Котельников, которому было 66 лет.

Магомеда Омарова арестовали на десять суток с 23:00 24 июня, соответственно, в 23:00 4 июля срок ареста истек. Он был задержан по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), одним из нарушений было использование им нецензурной брани. Также за это были задержаны пятеро его сыновей на 10-13 суток. Омаров вышел на свободу вечером 4 июля.

Жители села Сергокала рассказали РБК, что были шокированы участием выходцев из него в нападениях. Один из сергокалинцев сообщил, что о принадлежности Омаровых к ваххабитам (сторонникам очищения ислама от недозволенных нововведений, принадлежат к суннитской ветви мусульманства) было известно, но что они входят в одну из «спящих ячеек», никто не знал. Другая жительница отметила, что семья была сильно верующей. Мечеть, в которую ходили участники нападения, сельчане назвали «ваххабитской», по их словам, ее построил Осман Омаров, который занимался строительным бизнесом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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