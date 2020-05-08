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«Касперский» сообщил об атаках на использующие WordPress российские сайты

«Лаборатория Касперского» отмечает, что в 2020 году с вредоносным софтом на сайтах под системой управления контентом WordPress столкнулись 730 тыс. пользователей. С начала года количество атак выросло вдвое по сравнению с 2019-м
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С начала 2020 года число хакерских атак на пользователей сайтов с системой управления контентом (CMS) WordPress выросло почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом РБК сообщил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Он отметил, что с вредоносными программами столкнулись около 730 тыс. пользователей сайтов с доменной зоной.ru под управлением WordPress. Вредоносные объекты распространялись примерно с 38 тыс. уникальных URL-адресов. Как указывает эксперт, по всему миру WordPress используют более 28 млн ресурсов, в том числе популярные сайты, например TechCrunch.

«Злоумышленники использовали набор уже известных уязвимостей в плагинах, которые были найдены с помощью массового сканирования. Обнаружив брешь на сайте, они не только встраивали вредоносный код для перенаправления пользователей, но и оставляли за собой возможность в дальнейшем управлять этим сайтом», — отметил Легезо.

По данным «Лаборатории Касперского», уязвимости в плагинах WordPress используются во время сложных целевых атак для того, чтобы установить скрипты контрольных серверов на скомпрометированных сайтах.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Reg.ru (регистратор доменных имен и хостинг-провайдер), на WordPress в доменной зоне.ru работают больше половины сайтов (51%, 524,5 тыс.). По подсчетам Координационного центра доменов, WordPress пользуются только 15,4% сайтов зоны.ru. При этом почти 65% сайтов там относят к прочим CMS, так как при анализе не удалось выявить, какой системой управления контентом они пользуются.

Глава экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков пояснил газете, что обнаруженная уязвимость в CMS позволяет автоматически атаковать сразу множество сайтов. По его оценке, доступ к одному из них злоумышленники продают за $0,15. Директор центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC «Ростелекома» Владимир Дрюков считает, что размещение вредоносного софта на сайтах, использующих WordPress, может быть промежуточным этапом для DoS-атак и взлома инфраструктуры организаций.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В апреле хакеры атаковали обновленную систему выдачи цифровых пропусков, введенных в связи с ограничениями из-за коронавируса в Москве. Обязательными пропуска стали с 15 апреля. Кроме того, как сообщала компания Check Point Software Technologies, в феврале в России зарегистрировали мошеннический сайт vaccinecovid-19\.com, который предлагал посетителям купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Проверка на коронавирус стоила 19 тыс. Воспользовался ли кто-то этим предложением, компания не уточняла.

Авторы: Екатерина Костина, Гаяна Демурина
Теги: кибератаки, «Лаборатория Касперского», wordpress
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