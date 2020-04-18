Хакеры атаковали обновленную систему выдачи пропусков для жителей Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Несколько хакерских атак было совершено с момента начала работы обновленной системы по оформлению цифровых пропусков для жителей Москвы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Нагрузка с точки зрения атак пока не высокая, но мы видим, что попытки есть», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ИТ-специалисты ожидают усиление давления на систему со стороны хакеров. «Но мы готовы к этому. Все на постах, смотрим, мониторим», — добавил Лысенко.

Цифровые пропуска в Москве стали обязательными с 15 апреля. Они необходимы для поездок на транспорте, в том числе, на такси или личном автомобиле. Москвичи могут получить спецпропуск, заполнив форму на сайте mos.ru, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77. После оформления заявитель получает набор из 16 символов и QR-код. Эти данные нужно иметь при себе вместе с паспортом.

18 апреля система по выдаче пропусков была обновлена. На сайте mos.ru появилась специальная форма, в которой можно внести изменения в данные пропуска или исправить ошибки, если они были допущены при оформлении.