Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах

По данным компании Check Point Software Technologies, злоумышленники советовали посетителям мошеннического сайта пройти тест для обнаружения инфекции «по фантастической цене» — за 19 тыс. руб.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Хакеры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 стали предлагать россиянам провериться на наличие заболевания за 19 тыс. руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании Check Point Software Technologies (CPST), которая работает в сфере IT-безопасности.

Специалисты обнаружили, что 11 февраля в России был зарегистрирован сайт vaccinecovid-19\.com, создатели которого предлагали посетителям приобрести «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Успел ли кто-то воспользоваться предлагаемыми услугами, в сообщении не уточняется.

Эксперты отметили, что число мошеннических сайтов, которые используют в доменных именах слова, связанные с коронавирусом, выросло. Представители CPST предупредили, что ссылки на такие сайты могут оказаться в фишинговых рассылках, где получателям спам-писем будет предложено «пройти самый точный тест на коронавирус» или оплатить прививку.

В частности, CPST обнаружила в Японии крупную спам-компанию, которая рассылает письма от имени организации помощи инвалидам. В них злоумышленники сообщают о распространении коронавируса по стране. Если пользователь заинтересуется и откроет документ во вложении, на его компьютер будет загружен троян Emotet, который используется для распространения вредоносных программ.