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Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах

По данным компании Check Point Software Technologies, злоумышленники советовали посетителям мошеннического сайта пройти тест для обнаружения инфекции «по фантастической цене» — за 19 тыс. руб.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Хакеры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 стали предлагать россиянам провериться на наличие заболевания за 19 тыс. руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании Check Point Software Technologies (CPST), которая работает в сфере IT-безопасности.

Специалисты обнаружили, что 11 февраля в России был зарегистрирован сайт vaccinecovid-19\.com, создатели которого предлагали посетителям приобрести «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Успел ли кто-то воспользоваться предлагаемыми услугами, в сообщении не уточняется.

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Эксперты отметили, что число мошеннических сайтов, которые используют в доменных именах слова, связанные с коронавирусом, выросло. Представители CPST предупредили, что ссылки на такие сайты могут оказаться в фишинговых рассылках, где получателям спам-писем будет предложено «пройти самый точный тест на коронавирус» или оплатить прививку.

В частности, CPST обнаружила в Японии крупную спам-компанию, которая рассылает письма от имени организации помощи инвалидам. В них злоумышленники сообщают о распространении коронавируса по стране. Если пользователь заинтересуется и откроет документ во вложении, на его компьютер будет загружен троян Emotet, который используется для распространения вредоносных программ.

Кибератакам на фоне ситуации с коронавирусом подверглись и медицинские организации в Китае. Как сообщала газета Global Times со ссылкой на компанию в сфере кибербезопасности 60 Security Technology, индийские хакеры пытались получить конфиденциальную информацию о научных исследованиях в Китае, рассылая в качестве приманки документ с заголовком «Профилактические меры по борьбе с коронавирусом». Сколько именно человек и организаций пострадали от действий мошенников, в компании не уточнили по соображениям безопасности.

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Вспышка болезни COVID-2019, вызванной новым коронавирусом, началась в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По последним данным, которые опубликовали власти КНР, число заболевших в стране возросло до 72,4 тыс. За пределами Китая заразились 794 человека. Всего погибли 1873 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщили, что первые испытания вакцины против вируса на людях начнутся через четыре-пять месяцев, а непосредственно к ее применению можно будет перейти примерно через год-полтора. 16 февраля китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical объявила, что получила от властей разрешение продавать препарат «Фавипиравир» в качестве потенциального лекарства от коронавируса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, хакеры
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