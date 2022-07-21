Производитель Барби и Hot Wheels анонсировал игрушки SpaceX в 2023

Производитель игрушек Mattel, известный созданием куклы Барби и бренда машинок Hot Wheels, заключила многолетнее соглашение с компанией SpaceX о производстве игрушек. Компания анонсировала появление первых вдохновленных космической тематикой игрушек уже в следующем году.

Выпускать игрушки планируется как для детей под брендом Matchbox, так и для коллекционеров. В обеих компаниях приветствовали подобное сотрудничество.

«Поскольку освоение космоса продвигается быстрее, чем когда-либо прежде, мы очень рады сотрудничать со SpaceX и помогать каждому ребенку развивать безграничные возможности для освоения космоса», — сказал Ник Караманос, старший вице-президент по партнерству в сфере развлечений Mattel.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Mattel, чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов», — сказал вице-президент SpaceX Брайан Бьелде.

SpaceX производит космическую технику, в том числе ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, космические корабли Dragon, а также занимается программой Starlink, обеспечивая спутниковый интернет. Совместно с NASA компания выполняет несколько космических миссий. В апреле этого года SpaceX отправила на орбиту первый полностью гражданский экипаж.

Компания принадлежит Илону Маску, который также владеет производителем автомобилей Tesla

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В марте 2018 года Mattel создала серию кукол Барби, прообразами которых послужили 17 известных женщин, среди которых художница Фрида Кало и летчица Амелия Эрхарт. «Все эти женщины ломали стереотипы и вдохновляли новые поколения», — объясняли выбор прототипов для игрушек в компании.