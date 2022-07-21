Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Производитель Барби и Hot Wheels анонсировал игрушки SpaceX в 2023 Бизнес, 01:26
МЕРКОСУР не разрешил Зеленскому выступить на своем саммите Политика, 01:15
«Мир шахмат ждет хаос». Реакция на отказ Карлсена от матча с Непомнящим Спорт, 00:30
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша Общество, 00:13
Белый дом объяснил слова Байдена про найденный у него рак Политика, 00:06
ЦИАН заметил рост спроса и цен на аренду в Москве Недвижимость, 00:01
Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников Бизнес, 00:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий Экономика, 00:00
Посол Китая в США выступил за переговоры Москвы и Вашингтона по Украине Политика, 20 июл, 23:44
В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов Политика, 20 июл, 23:34
Клуб Черчесова проиграл матч Лиги чемпионов, пропустив дважды в концовке Спорт, 20 июл, 23:22
Cтали известны соперник и дата следующего боя Петра Яна в UFC Спорт, 20 июл, 23:11
В Волгограде встало «чертово колесо» с людьми. Видео Общество, 20 июл, 23:11
Бизнес ,  
0 

Производитель Барби и Hot Wheels анонсировал игрушки SpaceX в 2023

Производитель игрушек Mattel, известный созданием куклы Барби и бренда машинок Hot Wheels, заключила многолетнее соглашение с компанией SpaceX о производстве игрушек. Компания анонсировала появление первых вдохновленных космической тематикой игрушек уже в следующем году.

Выпускать игрушки планируется как для детей под брендом Matchbox, так и для коллекционеров. В обеих компаниях приветствовали подобное сотрудничество.

«Поскольку освоение космоса продвигается быстрее, чем когда-либо прежде, мы очень рады сотрудничать со SpaceX и помогать каждому ребенку развивать безграничные возможности для освоения космоса», — сказал Ник Караманос, старший вице-президент по партнерству в сфере развлечений Mattel.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Mattel, чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов», — сказал вице-президент SpaceX Брайан Бьелде.

Федерация хоккея России решила выпустить детские игрушки
Бизнес
Фото:redmachineru / Facebook

SpaceX производит космическую технику, в том числе ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, космические корабли Dragon, а также занимается программой Starlink, обеспечивая спутниковый интернет. Совместно с NASA компания выполняет несколько космических миссий. В апреле этого года SpaceX отправила на орбиту первый полностью гражданский экипаж.

Компания принадлежит Илону Маску, который также владеет производителем автомобилей Tesla

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Нужна ли кибербезопасности экономическая прозрачность
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Выступление в стиле TED. Говорю. Слушаю. Слышу
Саммари
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования

В марте 2018 года Mattel создала серию кукол Барби, прообразами которых послужили 17 известных женщин, среди которых художница Фрида Кало и летчица Амелия Эрхарт. «Все эти женщины ломали стереотипы и вдохновляли новые поколения», — объясняли выбор прототипов для игрушек в компании.

Теги
Mattel SpaceX игрушки Илон Маск
Материалы по теме
Федерация хоккея России решила выпустить детские игрушки
Бизнес
Аналитики назвали самые продаваемые лицензионные игрушки за три года
Общество
Суд утвердил взыскание с производителя игрушек ₽180 тыс. в пользу ГАЗа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter