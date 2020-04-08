Сайт из Тулы обогнал федеральные интернет-СМИ по числу просмотров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 07 апр, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 07 апр, 13:42
Компания на грани банкротства: как менеджеру защитить личное имущество Pro, 12:37 Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля Финансы, 12:37 Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам Бизнес, 12:35 Песков ответил на данные об отправке россиян в неоплачиваемые отпуска Политика, 12:33 Больница в Крыму прекратила прием из-за подозрения пациента на COVID-19 Общество, 12:33 В Роскачестве объяснили правила возврата стоимости турпоездок Общество, 12:24 Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту Общество, 12:20 Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус Общество, 12:17 В Берлине загорелось строящееся здание городского дворца Общество, 12:15 Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео Общество, 12:11 Все ждут роста Facebook на фоне кризиса. Но не все так однозначно Quote, 12:07 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 12:04 Весеннее обострение: прогноз банковского сектора на 2020 год Pro, 12:02 Кто зарабатывает на исках к криптобиржам. И стоит ли выводить свои деньги Крипто, 11:55
Технологии и медиа ,  
0 

Сайт из Тулы обогнал федеральные интернет-СМИ по числу просмотров

Минкомсвязь включила в перечень социально значимых сайтов, к которым россияне получат бесплатный доступ, тульское информагентство SM-News. Перед этим оно всего за три дня опередило по числу заходов федеральные интернет-СМИ
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минкомсвязь внесла в перечень отечественных социально значимых сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, 55 интернет-СМИ и новостных агрегаторов. Наряду с сайтами телеканалов первых двух цифровых мультиплексов, интернет-версиями федеральных газет и сетевыми изданиями в список попало тульское информационное агентство SM-News.

В составленный «Медиалогией» рейтинг самых цитируемых СМИ Тульской области по итогам 2019 года SM-News не входит.

Пресс-секретарь Минкомсвязи Анна Ахмадиева отказалась объяснить, на каких основаниях в перечень было включено именно это информагентство. Она лишь уточнила, что список сайтов сформирован из общедоступных данных о посещаемости информационных ресурсов.

Популярность ресурса оценивалась по открытым источникам «Яндекс.Радар» и SimilarWeb, объяснил собеседник РБК, близкий к Минкомсвязи, добавив, что список не является закрытым: предполагается, что раз в неделю он будет пополняться и меняться.

Что говорит статистика

По итогам марта, сайт SM-News с 69,9 млн визитов с мобильных устройств и десктопов занимал 45-е место в рейтинге самых посещаемых российских интернет-ресурсов, согласно статистике SimilarWeb. По сравнению с февралем количество заходов на ресурс увеличилось на 24%. На первом месте у SimilarWeb был «Яндекс» с 2,9 млрд визитов (+4,5% к февралю).

По версии «Яндекс.Радара», в марте сайт SM-News занимал 84-е место среди всех популярных в России интернет-ресурсов с 14,8 млн посетителей (уникальных пользователей). Лидером по этому показателю был «Яндекс» с 408,5 млн посетителей.

В исследовательской компании Mediascope, которая предоставляет сведения не о количестве заходов на сайт и не о уникальных пользователях (то есть всего лишь о технических соединениях), а о конкретных людях, располагают пока данными о ежемесячной аудитории SM-News только за январь 2020 года. Тогда это были почти 6 млн россиян старше 12 лет. Самым популярным у россиян интернет-ресурсом Mediascope называет Google, чья российская ежемесячная аудитория в январе достигла 81,6 млн человек.

Чем необычно SM-News

На прошлой неделе, в преддверии включения тульского агентства в список социально значимых сайтов, количество зафиксированных счетчиком LiveInternet заходов на этот ресурс резко выросло.

По информации LiveInternet, 29 марта на SM-News.ru было 32,4 млн просмотров, 30 марта — уже 59 млн, 31 марта — 70,2 млн, 1 апреля — 74,5 млн, 2 апреля — 63,2 млн. За три дня число заходов увеличилось более чем в два раза, а потом стало постепенно снижаться.

У Lenta.ru такая динамика не зафиксирована: 29 апреля — 34,8 млн просмотров, 30 марта — 33,5 млн, 31 марта — 34,1 млн, 1 апреля — 33 млн, 2 апреля — 37,8 млн. Хотя именно это агентство, по версии LiveInternet, лидировало в марте по числу просмотров среди интернет-СМИ, пока на прошлой неделе не уступило информагентству из Тулы.

Любой сайт, в то числе SM-News.ru, вполне может увеличить трафик искусственно, констатирует гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, самый простой способ — использование «ботов», которые генерируют этот трафик, более сложный вариант заключается в размещении рекламных блоков на разного рода сайтах низкого качества (с пиратским контентом и т.п.). Такие блоки позволяют незаметно для пользователя загружать страницу дополнительного сайта — в данном случае, предположим, новостного портала, — тем самым обеспечивая ему прирост трафика, объясняет эксперт. Однако обе эти манипуляции легко заметить, если использовать для аналитики платные ресурсы, добавляет Казарян.

Что известно об агентстве SM-News

СМИ SM-News было зарегистрировано в октябре 2016 года как информагентство, следует из информации, размещенной на сайте Роскомнадзора. Учредителем выступает ООО «Центр информации». Эта компания, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Илье Степанову — депутату от партии «Единая Россия» Тульской областной думы седьмого созыва и президенту тульской региональной общественной организации Федерация смешанного боевого единоборства.

До создания SM-News Степанов уже имел опыт работы с медиа, следует из его биографии на сайте Тульской областной думы: в 2011 году был главным редактором программы «Тульская служба новостей», с 2009-го владеет информационным агентством «Тульская пресса».

Выручка ООО «Центр информации» в 2018 году по РСБУ равнялась, согласно информации базы СПАРК, 24,5 млн руб., чистая прибыль — 7,5 млн руб. Данных за 2019-й еще нет.

«За достоверность данных LiveInternet отвечает команда профессионалов этого сервиса. Согласно этим данным, 1 апреля 2020 года, на сайте SM-News действительно было зафиксировано 3,5 млн пользователей», — подтвердил в разговоре с РБК главный редактор SM-News Дмитрий Синяев.

Владелец сайта — Илья Степанов — от комментариев отказался.

Какие еще ресурсы оказались важными

«Новая газета» обратила внимание на портал Nauchniestati.ru из категории «Наука», включенный в перечень (всего в нем 391 ресурс на текущий момент): на нем продаются диссертации, дипломные и другие научные работы. В разделе «Культура» под № 129 оказался ресурс «КГ-Портал», который ранее назывался «Кино-Говно» (полное название сохранилось на страничке портала в Facebook).

Помимо этих порталов в перечне представлены сайты ведущих российских СМИ, официальные порталы Кремля, разнообразные ресурсы о воспитании детей и материнстве, диетах, сайты с актуальной информацией о коронавирусе. Среди мессенджеров оказались ICQ и «ТамТам».

«Представляется, что в этом перечне есть все то, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы», — ранее описывал перечень значимых ресурсов министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев, Владислав Скобелев, Иван Макаров
Теги: Минкомсвязь, сайт, интернет-сми, Тульская область
Материалы по теме
Власти утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом
Технологии и медиа
Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО
Технологии и медиа
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter