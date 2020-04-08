Сайт из Тулы обогнал федеральные интернет-СМИ по числу просмотров

Что говорит статистика

По итогам марта, сайт SM-News с 69,9 млн визитов с мобильных устройств и десктопов занимал 45-е место в рейтинге самых посещаемых российских интернет-ресурсов, согласно статистике SimilarWeb. По сравнению с февралем количество заходов на ресурс увеличилось на 24%. На первом месте у SimilarWeb был «Яндекс» с 2,9 млрд визитов (+4,5% к февралю).

По версии «Яндекс.Радара», в марте сайт SM-News занимал 84-е место среди всех популярных в России интернет-ресурсов с 14,8 млн посетителей (уникальных пользователей). Лидером по этому показателю был «Яндекс» с 408,5 млн посетителей.

В исследовательской компании Mediascope, которая предоставляет сведения не о количестве заходов на сайт и не о уникальных пользователях (то есть всего лишь о технических соединениях), а о конкретных людях, располагают пока данными о ежемесячной аудитории SM-News только за январь 2020 года. Тогда это были почти 6 млн россиян старше 12 лет. Самым популярным у россиян интернет-ресурсом Mediascope называет Google, чья российская ежемесячная аудитория в январе достигла 81,6 млн человек.

Чем необычно SM-News

На прошлой неделе, в преддверии включения тульского агентства в список социально значимых сайтов, количество зафиксированных счетчиком LiveInternet заходов на этот ресурс резко выросло.

По информации LiveInternet, 29 марта на SM-News.ru было 32,4 млн просмотров, 30 марта — уже 59 млн, 31 марта — 70,2 млн, 1 апреля — 74,5 млн, 2 апреля — 63,2 млн. За три дня число заходов увеличилось более чем в два раза, а потом стало постепенно снижаться.

У Lenta.ru такая динамика не зафиксирована: 29 апреля — 34,8 млн просмотров, 30 марта — 33,5 млн, 31 марта — 34,1 млн, 1 апреля — 33 млн, 2 апреля — 37,8 млн. Хотя именно это агентство, по версии LiveInternet, лидировало в марте по числу просмотров среди интернет-СМИ, пока на прошлой неделе не уступило информагентству из Тулы.

Любой сайт, в то числе SM-News.ru, вполне может увеличить трафик искусственно, констатирует гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, самый простой способ — использование «ботов», которые генерируют этот трафик, более сложный вариант заключается в размещении рекламных блоков на разного рода сайтах низкого качества (с пиратским контентом и т.п.). Такие блоки позволяют незаметно для пользователя загружать страницу дополнительного сайта — в данном случае, предположим, новостного портала, — тем самым обеспечивая ему прирост трафика, объясняет эксперт. Однако обе эти манипуляции легко заметить, если использовать для аналитики платные ресурсы, добавляет Казарян.

Что известно об агентстве SM-News

СМИ SM-News было зарегистрировано в октябре 2016 года как информагентство, следует из информации, размещенной на сайте Роскомнадзора. Учредителем выступает ООО «Центр информации». Эта компания, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Илье Степанову — депутату от партии «Единая Россия» Тульской областной думы седьмого созыва и президенту тульской региональной общественной организации Федерация смешанного боевого единоборства.

До создания SM-News Степанов уже имел опыт работы с медиа, следует из его биографии на сайте Тульской областной думы: в 2011 году был главным редактором программы «Тульская служба новостей», с 2009-го владеет информационным агентством «Тульская пресса».

Выручка ООО «Центр информации» в 2018 году по РСБУ равнялась, согласно информации базы СПАРК, 24,5 млн руб., чистая прибыль — 7,5 млн руб. Данных за 2019-й еще нет.

«За достоверность данных LiveInternet отвечает команда профессионалов этого сервиса. Согласно этим данным, 1 апреля 2020 года, на сайте SM-News действительно было зафиксировано 3,5 млн пользователей», — подтвердил в разговоре с РБК главный редактор SM-News Дмитрий Синяев.

Владелец сайта — Илья Степанов — от комментариев отказался.