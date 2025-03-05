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Политика ,  
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Меликов заявил, что боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане

Ночью в Кировском районе Махачкалы был введен режим КТО. По данным НАК, нейтрализованы четверо боевиков
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: melikov05 / Telegram)

Попытка боевиков дестабилизировать ситуацию в Дагестане, где был введен режим контртеррористической операции (КТО), провалилась, заявил глава республики Сергей Меликов.

Режим КТО объявили в поселке Семендер Кировского района Махачкалы в ночь на 5 марта.

Меликов заявил, что боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане
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Позднее пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) объявила, что в ходе операции были нейтрализованы четверо боевиков, которые планировали теракт в управлении МВД в Каспийске. Их деятельность координировалась членами ИГ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России), сказали в ведомстве.

В Махачкале сняли режим КТО, введенный для предотвращения теракта
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / TACC

У них были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет, сообщили в НАК.

«Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», — написал Меликов в телеграм-канале.

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Елена Чернышова
Сергей Меликов Дагестан режим КТО терроризм Исламское государство
Сергей Меликов фото

Сергей Меликов

политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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