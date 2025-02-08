Super Bowl 2025: какую рекламу покажут в самом дорогом телеэфире США

Брат-близнец Дэвида Бекхэма, пончики от Бена Аффлека и конспирологические теории от Мэтью Макконахи покажут мировые бренды в рамках главного турнира США — Super Bowl. Что подготовили авторы самой дорогой рекламы — в обзоре РБК

Вид на Caesars Superdome (Фото: Kirby Lee / Imagn Images / USA TODAY Sports / Reuters)

Главное событие американского футбола — финал чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) Super Bowl 2025 — состоится 9 февраля на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Трансляцию турнира в этот раз организовывает телеканал Fox.

Мировой аудитории Super Bowl интересен в первую очередь как крупное телешоу с участием популярных артистов. В предыдущие годы на арену выходили Рианна, дуэт Дженнифер Лопес и Шакиры, Eminem и многие другие исполнители. В этот раз хэдлайнером события станет лауреат 22-х премий «Грэмми» рэпер Кендрик Ламар.

Телетрансляция Super Bowl — самая престижная в США и одна из самых дорогих в мире площадок для имиджевой рекламы глобальных компаний. Изначально заявленная стоимость 30 секунд эфира в рамках Super Bowl в 2025 году составляла $7 млн. Всего рекламодателям доступны 59 таких слотов. Причем, по данным Variety, последний десяток вакантных слотов Fox продала за более чем $8 млн — телеканал повысил расценки на инвентарь для брендов, которые подписали договор на рекламу незадолго до турнира.

Столь высокая стоимость рекламы обусловлена его популярностью. По данным CNBC, в 2023 году, когда Super Bowl также показывал канал Fox, прямая трансляция привлекла более 115 млн зрителей. А прошлогодний эфир на CBS и стриминговом сервисе Paramount+ стал самой просматриваемой программой в истории американского телевидения с суммарной аудиторией 123,4 млн человек.

Какие бренды представят свою рекламу на Super Bowl в этом году и кто появится в роликах крупнейших мировых корпораций — в обзоре РБК.

Соцсети с актерами кинокомиксов

Американская корпорация Meta, владеющая мессенджером WhatsApp и соцсетями Facebook и Instagram (обе соцсети и материнская компания признаны в России экстремистскими и запрещены) представят 30-секундный ролик об «умных очках» Meta AI, сделанных в коллаборации с Ray-Ban. Участие в ролике приняли актеры Крис Хемсворт и Крис Пратт, известные по ролям Тора и Звездного Лорда в кинокомиксах Marvel. Герой Хемсворта по сюжету ролика случайно съедает приклеенный к стене скотчем банан со знаменитой работы итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант». В прошлом году такой банан продали за $6,2 млн китайскому криптопредпринимателю Джастину Сану, который тоже публично его съел.

Брат-близнец Дэвида Бекхэма

Минуту эфирного времени в рамках телетрансляции Super Bowl 2025 купила пивоваренная компания AB InBev для своего бренда светлого пива Stella Artois. В ролике снялся футболист Дэвид Бекхэм, который по сюжету узнает, что у него якобы есть близнец в исполнении Мэтта Дэймона. Общего у них немного: они спорят о еде, футболе, зато оба любят светлое пиво. В конце ролика герои обмениваются шутками. Персонаж Дэймона интересуется, знаменит ли Дэвид Бекхэм так же сильно, как актер Мэтт Деймон. На что Бекхэм отвечает, что по уровню популярности он больше похож на Бена Аффлека.

Пиво для ленивцев

Еще один пивной бренд — Coors Light — в своем рекламном ролике решил обыграть знаменитых ленивцев — сотрудников почты из «Зверополиса». Ленивцы приходят в офис в понедельник после Super Bowl и никак не могут заставить себя эффективно работать. Прийти в себя и настроиться на продуктивный лад им помогает продукция Coors Light.

Конспирология от Uber Eats

Американский сервис доставки еды Uber Eats, принадлежащий международному бренду такси Uber, в своем минутном ролике собрал целую плеяду звезд Голливуда. По сюжету Мэтью Макконахи объясняет теорию заговора о том, что футбол был изобретен для продажи еды. А в эпизодических ролях снялись предпринимательница Марта Стюарт, режиссер «Барби» Грета Гервиг, актер Кевин Бэйкон и YouTube-блогер Шон Эванс.

Усы Pringles

Бренд чипсов Pringles, тоже представляющий свою рекламу на Super Bowl, решил юмористически обыграть собственный логотип с усами. К участию в ролике компания пригласила актера Ника Оффермана, главного тренера команды Kansas City Chiefs Энди Рида и Джеймса Хардена из баскетбольного клуба L.A. Clippers’.

Рассуждения о ненависти

Второй год подряд рекламу на Super Bowl покупает Фонд по борьбе с антисемитизмом. В этот раз в ролике снялись рэпер и актер Снуп Догг и американский футболист Том Брэди, которые озвучивают причины ненависти в обществе, в числе которых различия во внешности, социальное положение, предрассудки и даже мнения посторонних. «Причины для ненависти насколько же глупы, насколько глупо они звучат», — такой вывод призывают сделать аудиторию авторы ролика.

Мороженое для героев «Форсажа»

Американский бренд мороженого Häagen-Dazs покажет рекламу на Super Bowl впервые. Для дебюта компания пригласила звезд «Форсажа» Мишель Родригес, Вина Дизеля и Лудакриса. Правда, в отличие от оригинальной кинофраншизы, в этот ролике они медленно едут по шоссе в Chevrolet Chevelle и наслаждаются мороженым.

Пончики от Бена Аффлека

Сеть кофеен с пончиками Dunkin' Donuts решила сделать ролик для Super Bowl кульминацией начавшейся еще на церемонии «Грэмми» рекламной кампании с участием Бена Аффлека. Вся линейка роликов в рамках этой акции посвящена актерам, желающим работать в сети Dunkin', но продолжающим рассуждать об «актерском методе» и мастерстве работы на камеру.

Круиз с Орландо Блумом и Дрю Берримор

Впервые рекламу на Super Bowl заказала и круизная компания MSC Cruises. Участие в рекламе MSC World America, который позиционирует себя как один из самых больших лайнеров в мире с вместимостью до 6,7 тыс. пассажиров, приняли Орландо Блум и Дрю Берримор. В ходе минутного ролика актеры отдыхают на лайнере, пьют коктейли, играют на фортепиано и ведут светские беседы.

Легенды Disney

Стриминговый сервис Disney+ нанял актера Джоша Гэда, чтобы тот в рамках спецролика рассказал о самых популярных проектах платформы, среди которых франшиза «Мстители», мультфильмы «Король Лев», цикл «Звездные войны» и многое другое. По сюжету Гэд размышляет, что было бы, если бы герои знаменитых киноэпопей никогда не совершили своих подвигов, и напоминает, что именно благодаря Disney все эти фантастические истории были воплощены на экране и сейчас доступны каждому.

Кто отменил рекламу в последний момент Из-за пожаров в Калифорнии страховая компания State Farm отменила рекламу на Super Bowl за несколько недель до турнира. Компания подверглась критике на фоне информации об отказе оформлять страховку для новых домов на территории штата из-за изменившихся требований законодательства. В заявлении State Farm по этому поводу говорилось, что ее «главным приоритетом сейчас является безопасность клиентов, агентов и сотрудников, пострадавших от пожаров, а также оказание помощи в разгар трагедии». В прошлогоднем ролике State Farm для Super Bowl приняли участие Арнольд Шварценеггер и Денни де Вито. Сам ролик, по данным USA Today AdMeter, был признан лучшим из всех показанных в прошлом году.