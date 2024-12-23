Моссад убедил «Хезболлу» купить взорвавшиеся пейджеры рекламой на YouTube

Моссад запустил фейковую рекламу пейджеров со взрывчаткой в YouTube и обманом стал сотрудничать с Gold Apollo — поставщиком устройств «Хезболле», пишет CBS News. Жертвами взрывов стали более 40 человек, еще около 4 тыс. пострадали

Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Моссад начал разработку пейджеров со взрывными устройствами для их последующего внедрения членам ливанской группировки «Хезболла» в 2022 году, сообщили в интервью CBS News два «недавно вышедших на пенсию высокопоставленных» агента израильской спецслужбы.

По их словам, Израилю удалось выяснить, что «Хезболла» закупает пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Их продукция была небольшого размера, что не устраивало Моссад из-за необходимости размещения взрывчатки внутри аппарата. Они тестировали другие пейджеры и измеряли количество порошкообразного взрывчатого вещества, необходимого для ранения только владельца, а не людей поблизости.

«Это очень глупое устройство по своей природе. Именно по этой причине они [«Хезболла»] его используют. Практически нет способа к нему подключиться», — сказал один из бывших агентов Моссада.

Также израильские спецслужбы протестировали мелодии для пейджеров. По их задумке, звук должен был быть достаточно громким, чтобы заставить человека достать устройство из своего кармана.

Когда агенты показали готовый пейджер директору Моссада Давиду Барнеа, он «был в ярости». По их словам, он раскритиковал параметры устройства и выразил сомнения в том, что его может кто-то купить. Однако этот вопрос удалось согласовать, и фейковые объявления о продаже «прочных, пыле- и водонепроницаемых» пейджеров появились на видеохостинге YouTube. Агенты также размещали фейковые отзывы на устройства в интернете, и сделали из них «самый лучший продукт» среди пейджеров в мире. Собеседник телеканала отметил, что заказывать их стали не только из «Хезболлы», но другим покупателям устройства не отправляли.

Моссад создал подставные компании, в том числе в Венгрии, чтобы обманом заставить Gold Apollo сотрудничать, таким образом, для «Хезболлы» все выглядело правдоподобно. «Когда они покупают у нас, то понятия не имеют, что покупают у Моссада. Мы действуем как в «Шоу Трумэна» — все контролируется нами за кулисами», — сказал один из агентов.

Также израильские спецслужбы наняли продавщицу Gold Apollo, с которой привыкла работать «Хезболла». Она предложила группировке первую партию пейджеров в качестве бесплатного обновления, а к сентябрю 2024 года у них уже было около 5 тыс. этих устройств.

17 и 18 сентября у представителей «Хезболлы» взорвались пейджеры и другие электронные устройства. Группировка поддержала палестинскую организацию ХАМАС после ее нападения на Израиль и его ответной операции в секторе Газа, а также регулярно обстреливала территорию еврейского государства. Погибло свыше 40 человек, еще порядка 4 тыс. пострадали.