Чего хочет Тина и новый конфликт в семье Бекхэм. Топ реклам Супербоула

Эфирное время в ходе Супербоула используется для креативной рекламы, в создании которой участвуют звездные режиссеры, актеры, спортсмены и представители шоу-бизнеса. РБК собрал ролики, показанные на Супербоуле-2024

Дэвид и Виктория Бекхэм (Фото: IMAGO/mpi04 / Global look press)

Тина и Booking

Актриса Тина Фей бронирует большое количество гостиниц через сервис Booking, потому что хочет успеть повидать все потрясающие места. В ролике изображены «Расточительная Тина» в роскошном отеле в Лос-Анджелесе, «Деревенская Тина» в домике в Вайоминге и «Дикая Тина», забронировавшая проживание на ферме.

Бен Аффлек и Dunkin' Donuts

Популярная сеть Dunkin' Donuts для своего проморолика второй год подряд привлекла актера Бена Аффлека. В сюжете он решил пойти по стопам своей жены Дженнифер Лопес и выпустить трек под псевдонимом Би Ло. Лопес отказывает ему, но голливудскую звезду выручает пончик, который он вешает на себя в качестве детали нового образа. В отличие от многих других компаний, в Dunkin' пошли дальше и отсняли более десяти роликов, которые так или иначе связаны с этой рекламой, — во всех Аффлек в главной роли.

Канье и кроссовки

Рэпер со своей командой решили оригинально подойти к рекламе. Они не стали делать никаких дорогостоящих съемок, а просто отдали телефон Канье Уэсту. А он записал обращение на фронтальную камеру за рулем автомобиля. «Весь бюджет мы потратили на эфирное время, ничего не потратив на саму рекламу. Но идея состоит в том, что я хочу, чтобы вы зашли на yeezy.com», — говорит Канье и предлагает посетить его сайт, побуквенно диктуя URL.

Новый конфликт в семье Бекхэм

Онлайн-платформа заказа и доставки еды Uber Eats так вдохновилась вирусным роликом с Дэвидом и Викторией Бекхэм про Rolls-Royce из документального фильма «Бекхэм», что решила сделать отсылку к нему. Тогда футболист в ходе интервью надавил на Викторию, чтобы та призналась в том, что ее детство было безбедным и что до школы отец подвозил ее на Rolls-Royce. На этот раз пара спорит, насколько масштабной является реклама и в конце анонсирует выход следующих роликов с участием актрисы Дженнифер Энистон.

Рringles нашла легендарные усы

Логотип популярных чипсов — мужик с усами. Компания увидела сходство своего бренда с внешностью голливудского актера Криса Пратта из «Стражей Галактики». «Когда Pringles попросила меня присоединиться и воплотить в жизнь историю встречи с мистером Пи, я был польщен и сразу же начал отращивать свои поразительно похожие усы, чтобы войти в образ. Как только фанаты увидят рекламу, они сразу увидят мистера Пи», — сказал Пратт.

Джейсон Момоа, «Клиника» и T-Mobile

В ролике актер Джейсон Момоа, а также Зак Брафф и Дональд Фэйсон из сериала «Клиника» исполняют короткий мюзикл. В ходе действия Момоа вынужден сообщить своим друзьям, что вечеринка отменяется, потому что из-за проблем с интернет-соединением он не может посмотреть Суперкубок! Они начинают петь и танцевать под мелодию Flashdance, уверяя, что интернет-соединение от T-Mobile скоро решит эту проблему!

Справка: Супербоул-2024 стал крупнейшим в истории рекламным мероприятием в США. Мировые бренды потратили примерно $650 млн на телевизионные слоты во время игры. Financial Times отмечала, что компании заплатят около $7 млн за 30 секунд рекламы во время Супербоула, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году.