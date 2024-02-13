Супербоул стал самой популярной трансляцией со времен высадки на Луну
Супербоул 2024 года, финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), стал самым просматриваемым событием в истории американского телевидения со времен высадки «Аполлона-11» на Луну. Об этом сообщает Forbes.
Матч, в котором «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22, состоялся 11 февраля в Парадайсе (штат Невада).
Средняя аудитория матча на CBS, Paramount+ и Nickelodeon составила 123,4 млн зрителей. Прошлогодний Супербоул посмотрели 115,1 млн человек.
В истории американского телевидения только высадка «Аполлона-11» на Луну в 1969 году собрала больше зрителей — более 150 млн.
При этом сам холдинг Paramount Press Express назвал Супербоул 2024 года самой просматриваемой телепередачей в истории американского телевидения.
В перерыве Супербоула выступил восьмикратный обладатель премии Grammy Ашер (Usher), для которого это уже второе появление на финале NFL — в 2011 году он принимал участие в шоу Black Eyed Peas.
В этом году СМИ и болельщики прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за отношений популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Чифс» Трэвисом Келси. Певица посетила 12 игр «Канзас-Сити», подняв и без того высокие рейтинги NFL, отмечает Reuters.
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