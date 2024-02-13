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Супербоул стал самой популярной трансляцией со времен высадки на Луну

Супербоул-2024 стал самой популярной трансляцией в США со времен высадки на Луну
Средняя аудитория на всех платформах холдинга Paramount Press Express составила 123,4 млн зрителей. В истории США только высадка «Аполлона-11» на Луну в 1969 году собрала больше зрителей — более 150 млн, отмечает Forbes
Фото: Steph Chambers / Getty Images
Фото: Steph Chambers / Getty Images

Супербоул 2024 года, финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), стал самым просматриваемым событием в истории американского телевидения со времен высадки «Аполлона-11» на Луну. Об этом сообщает Forbes.

Матч, в котором «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22, состоялся 11 февраля в Парадайсе (штат Невада).

Средняя аудитория матча на CBS, Paramount+ и Nickelodeon составила 123,4 млн зрителей. Прошлогодний Супербоул посмотрели 115,1 млн человек.

В истории американского телевидения только высадка «Аполлона-11» на Луну в 1969 году собрала больше зрителей — более 150 млн.

Почему популярность Супербоула сильно преувеличена
Спорт
Фото:Carmen Mandato / Getty Images

При этом сам холдинг Paramount Press Express назвал Супербоул 2024 года самой просматриваемой телепередачей в истории американского телевидения.

В перерыве Супербоула выступил восьмикратный обладатель премии Grammy Ашер (Usher), для которого это уже второе появление на финале NFL — в 2011 году он принимал участие в шоу Black Eyed Peas.

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В этом году СМИ и болельщики прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за отношений популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Чифс» Трэвисом Келси. Певица посетила 12 игр «Канзас-Сити», подняв и без того высокие рейтинги NFL, отмечает Reuters.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Супербоул американский футбол
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