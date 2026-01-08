Чего ждать абонентам мобильной связи в 2026 году

В 2025 году абоненты мобильной связи стали чаще сталкиваться с блокировками, были введены «белые списки» сайтов, которые должны работать при любых условиях. Что будет с качеством связи и ценами в 2026 году — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2026 году операторы связи продолжат адаптироваться к новым реалиям, возникшим в 2025-м, рассказали РБК представители «большой четверки»: «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Они ожидают дальнейшего роста нагрузки на сеть и увеличения финансовых издержек, а также продолжения активной борьбы с мошенничеством со стороны государства, инструментом которой является инфраструктура операторов. При этом представитель «ВымпелКома» оговорился, что прогнозировать на 2026 год сложно из-за множества «черных лебедей», с которыми столкнулась отрасль за последнее время: не все из этих событий проявили свои долгосрочные последствия, и понимание того, «многие ли из лебедей отложили яйца», придет уже по ходу наступившего года.

Что будет с ценами на связь

С января цены на услуги поднимут «Т2 РТК Холдинг» и «ВымпелКом». Об этом они предупредили своих абонентов в конце 2025-го. Представитель «ВымпелКома» говорил РБК, что они актуализируют стоимость услуг в соответствии общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе инвестициями в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%. «Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%», — указывал он. Источник РБК на телеком-рынке отмечал, что в 2026 году цены на связь планируют поднять все операторы.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отмечал, что рост стоимости оборудования связи и инфляция увеличивают капитальные и операционные издержки операторов, поэтому они повышают цены. При этом в последний год наблюдались «ценовые войны» традиционных и виртуальных операторов связи (последние работают на сети обычных операторов под своим брендом). «Такие ценовые войны в конечном итоге могут негативно сказаться на финансовом состоянии всех участников рынка», — говорил Анкилов.

При этом, по предварительным данным «ТМТ Консалтинга», российский телеком-рынок в 2025 году вырос на 7%, его объем приблизился к 2,2 трлн руб. Это самая высокая динамика более чем за 10 лет. Драйвером стал рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 63% доходов отрасли. На конец 2025 года активных SIM-карт выросло на 2,5%, до 271 млн. Выручка от услуг мобильной связи в 2025 году выросла на 9,4%, что стало рекордным показателем за 10 лет. Такая динамика была связана с повышением стоимости услуг в конце 2024 и начале 2025 года, ростом потребления основных сервисов — в первую очередь голосовой связи, развитием банковских виртуальных операторов, а также продвижением пакетных тарифов, объяснили аналитики.

Что будет с качеством связи

В 2025 году представители мобильных операторов не раз заявляли, что качество мобильной связи находится на пределе. В октябре представитель «ВымпелКома» на одной из отраслевых конференций говорил, что скорости в российских сетях LTE (связь четвертого поколения, 4G) начали снижаться примерно с середины 2023 года. Он напомнил, что последние существенные выделения радиочастот, с помощью которых работает мобильная связь, крупным игрокам произошли в 2011–2016 годах. При этом трафик передачи данных рос все последние годы и продолжит расти в будущем.

Новый частотный ресурс для развития сетей пятого поколения (5G) операторам планировали дать в 2025 году. Но речь шла о диапазоне 4,8–4,99 ГГц, который операторы считают не оптимальным для строительства сетей — по их оценке, окупаемость составит 20–30 лет. На аукцион планировали выставить два лота с начальной стоимостью 26,2 млрд руб. и 21,2 млрд руб. Глава Минцифры допускал, что операторы «большой четверки» не будут принимать участие в таком аукционе, и в итоге его перенесли, пообещав скорректировать условия.

Сейчас в России действует запрет на строительство сетей 5G на иностранном оборудовании, а российское оборудование находится в стадии разработки. В декабре глава «ВымпелКома» Сергей Анохин в интервью «Коммерсанту» сообщил, что они обсуждают с регулятором возможность временного разрешения запуска 5G на иностранном оборудовании, которое уже стоит у операторов. По его словам, предполагается, что решение будет действовать, пока в стране не появится серийное отечественное оборудование. Как пояснил представитель Минцифры, для этого должно быть «соответствующее решение заинтересованных ведомств». Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, оговорился он.

По словам Константина Анкилова, после запуска 5G в России на первом этапе абоненты заметят более высокие скорости и улучшение качества связи. «Сервисы, работающие только на 5G в других странах, пока не являются массовыми и в мире, например, беспилотный транспорт и виртуальная реальность. Вместе с тем у технологий пятого поколения большой потенциал в сфере телемедицины, контроля за промышленным оборудованием, автоматизации почти всех основных сфер деятельности. Но внедрение в мире происходит не быстро, бизнес применяет взвешенный подход, идет поиск экономически оправданных решений», — рассказал он. При этом массовое развертывание 5G в 2026 году, по оценке Анкилова, нереалистично. Ключевыми барьерами он назвал распределение частот и дефицит импортного оборудования из‑за санкций, тогда как российское еще в разработке.

Продолжатся ли отключения мобильного интернета

В 2025 году абоненты чаще сталкивались с временными отключениями мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. Проблема стала настолько актуальной, что власти ввели так называемые «белые списки» — перечень наиболее важных и социально значимых российских онлайн-сервисов, которые доступны при отключениях. По состоянию на декабрь в них включены российские банковские сервисы, ресурсы маркетплейсов, СМИ, соцсети, госпорталы, сервисы такси, авиаперевозчиков и др.

По словам главы TelecomDaily Дениса Кускова, отключения интернета в России будут продолжаться до тех пор, пока не завершится конфликт России и Украины. При этом их длительность и количество будут расти. «Сейчас речь идет о том, что отключения могут носить дневной или даже недельный характер. Именно поэтому в белые списки включили маркетплейсы, СМИ и другие важные для людей ресурсы», — отметил Кусков.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что работа по пополнению «белого списка» еще идет. Дальнейшее расширение, по его словам, будет зависеть от предложений федеральных и региональных органов власти. Источник РБК среди операторов связи пояснил РБК, что решение о дополнении белых список принимает Минцифры. «Белые» сервисы, по его словам, работают при отключении интернета с помощью Deep Packet Inspection (DPI) — технологии для управления трафиком и распределения нагрузки на сеть. Говоря о том, сколько сайтов можно внести в «белый список», он пояснил, что их может быть «сколько угодно», но у операторов есть технические ограничения, о которых предупреждены регуляторы. «Речь идет о том, что операторам нужно время для настройки, к тому же пропускная способность ограничена. С учетом количества сайтов, которых плюс-минус бесконечность, времени потребуется примерно столько же», — сказал собеседник.