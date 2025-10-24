В России предложили начать готовиться к связи 6G

Стандарт 6G еще не утвердили, но России нужно начать готовиться к его появлению уже сейчас, считают в НИЦ Телеком. Это позволит избежать проблем, из-за которых не удается запустить сети 5G. Операторы связи так далеко не загадывают

О необходимости начать в России подготовку к внедрению мобильной связи шестого поколения (6G) заявил Евгений Девяткин, директор Центра исследований перспективных беспроводных технологий связи НИЦ Телеком (бывший НИИР; один из ведущих российских центров в области разработки радиотехники), на форуме «Спектр-2025», передает корреспондент РБК. По его словам, чтобы не повторился негативный опыт стандарта 5G, нужно уже сейчас начинать работу по 6G.

Девяткин отметил, что на Всемирной конференции радиосвязи (ВКР) в 2027 году планируют утвердить под 6G диапазоны частот 4400-4800 МГц, 7125-7250 МГц, 7250-8400 МГц и 14,8-15,35 ГГц. Согласно предварительной позиции администрации связи России, среди перечисленных она не поддерживает диапазон 7250-8400 МГц, поскольку в стране он используется для систем правительственной спутниковой связи, работа которых будет не совместима с сетями мобильной связи.

Как пояснил РБК Евгений Девяткин, под подготовкой он имеет в виду проведение исследования. «Важно, чтобы в дорожную карту по развитию 6G вошли вопросы по аудиту и проведению мероприятий по определению условий совместного использования частот, чтобы начать общаться со всеми пользователями и искать точки соприкосновения», — рассказал Девяткин. Он отметил, что НИЦ Телеком, благодаря работе в Международном союзе электросвязи (International Telecommunication Union — ITU; действует при ООН), будет знать технические параметры будущих сетей 6G, а имея информацию, какие системы работают в указанных полосах, центр сможет заранее разработать методику определения совместной работы разных пользователей, вырабатывать условия по перераспределению ресурса. Такая работа, по словам представителя НИЦ Телеком, займет минимум год. Результаты можно будет в том числе использовать для корректировки позиции российской делегации на ВКР, если это будет необходимо.

Собеседник РБК отметил, что в преддверии утверждения стандарта 5G в мире подобного детального анализа в России не проводили. В том числе этим он объяснил то, что стандарт до сих пор полноценно не запущен в стране. «Сейчас мы предлагаем разобраться, в каких полосах, планируемых под 6G, мы будем иметь меньше проблем с совместимостью, в каких — чуть больше, и предложить технические пути их решения. Стандарт примут в 2028-2030 годах. Если мы сейчас определимся, на каких именно частотах он будет работать в России, это позволит тем пользователям, которые уже используют эти частоты, учитывать будущее внедрение 6G при развитие собственных систем», — рассказал Девяткин. Он также сказал, что предварительный анализ показывает, что диапазоны под 6G «не такие проблемные», как диапазон 3,4-3,8 ГГц, который российские операторы безуспешно пытаются получить для развития 5G уже несколько лет.

Представитель Минцифры говорит, что сейчас в рамках исследовательского цикла ВКР-27 делегация России участвует в исследовании вопросов совместимости и выступает в поддержку полос частот, представляющих интерес при развитии будущих сетей 6G. К таким полосам, по его словам, относятся диапазоны 4400–4800 МГц, 7125–7250 МГц и 14,8–15,35 ГГц, причем первые два участка — наиболее перспективные. «В целом ситуация с распределением частот для сетей 6G представляется более благоприятной, чем это было при появлении 5G», — подтвердил он.

Зачем нужен 6G

Как отметил Девяткин в ходе выступления на форуме, по планам ITU, скорость передачи данных для пользователей в сетях 6G будет в 10 раз выше, чем в 5G — до 1 тыс. Мбит/с, задержка сигнала — в 10 раз меньше. Стандарт позволит одновременно работать в сети в 100 раз большему количеству устройств на кв км, пользоваться мобильным интернетом можно будет при движении со скоростью до 1 тыс. км/ч (например, в высоко скоростных поездах). Такие сети позволят передавать голограммы, внедрять иммерсивную связь, то есть передавать тактильные ощущения, запахи и др. «Мы будем переходить от интернета вещей к интернету чувств, ощущений, появятся различные устройства, которые позволят ощущать виртуальный мир как часть физического. <…> Вы можете касаться ткани [в виртуальном мире] и ощущать её фактуру [в реальном], можно будет ощущать капли дождя, дуновение ветра и т.д.», — поделился он.

Что не так с 5G в России

ITU утвердил диапазоны частот для развития 5G на ВКР в конце 2019 года. После этого такие сети начали массово внедрять в различных странах мире. В России, несмотря на то, что тестирование связи 5G началось еще до упомянутой конференции, сети 5G до сих пор не доступны обычным пользователям. Дело в том, что часть утвержденного для работы таких сетей спектра — диапазон 3,4-3,8 ГГц — в России занят системами силовиков и спутниковой связью. Российские операторы связи неоднократно просили найти возможности для перевода этих средств в другие части спектра или выработки условий совместного использования ресурса, но вопрос не решен до сих пор.

Для работы 5G в России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в июне этого года выделила частоты 4,8–4,99 ГГц. На основе этого решения Минцифры планировало провести аукцион. Предполагалось, что на него выставят два лота начальная стоимость 26,2 млрд руб. и 21,2 млрд руб. Но крупнейшие операторы заявляли, что указанный диапазон может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является «золотой диапазон» (3,4-3,8 ГГц). По их оценке, окупаемость строительства сетей только в этом диапазоне составит 20-30 лет. Глава Минцифры допускал, что операторы «большой четверки» («Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом») не станут принимать участия в аукционе. В итоге Минцифры отменило приказ о проведении аукциона и сейчас работает над корректировкой его условий, рассказ директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций министерства Дмитрий Тур на форуме «Спектр-2025».

Выступавший на форуме директор по регуляторным вопросам «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Константин Зудин, напомнил, что последние существенные выделения частот крупным мобильным операторам произошли в 2011-2016 годах. При этом трафик передачи данных рос все последние годы и продолжит расти в будущем. По его словам, скорости в российских сетях LTE начали снижаться примерно с середины 2023 года. Зудин настаивает, что операторы уже предприняли все необходимые меры по оптимизации имеющегося ресурса и что давно пришло время выделять им новый спектр.

В ответ на вопрос, нужно ли начинать подготовку в внедрению 6G, представитель «ВымпелКома» сказал, что прежде необходимо отказаться от связи 2G и 3G и перевести ее в 4G, а также выделить новые частоты для 5G. «Кроме того, требование регулятора по установке отечественного оборудования в сетях 5G и, вероятнее всего, последующих поколений, ставит ряд сложных вопросов, связанных с архитектурой сети, которые необходимо решить до ввода 5G в коммерческую эксплуатацию», — отметил он.

Представитель МТС считает, что готовится к 6G надо, в частности искать дополнительный гармонизированный частотный ресурс. «Этот стандарт будет эволюционным продолжением 5G, так же, как и 5G берет свое начало в 4G. Поэтому сегодня для отрасли важнее решить вопросы, связанные с запуском коммерческих сетей пятого поколения. Чтобы заниматься 6G, нужно накопить экспертизу на базе действующих сетей 5G. Перескочить сразу к шестому поколению, минуя пятое, будет сложно», — настаивает он.

Представитель «Ростелекома» (владеет Т2) также отметил, что сначала «принципиально важно решить вопросы с развитием 5G в России», для чего нужно решить вопрос с «золотым диапазоном».

«Важно понимать, что стандарта 6G сейчас не существует, Международные организации пока лишь формируют требования к новым услугам и диапазонам частот, — говорит представитель «МегаФона». — Предполагается, что первый релиз спецификаций 6G может появиться только к 2027–2028 годам. В России ведется исследовательская работа на эту тему, но до практической фазы ещё далеко. Сейчас внимание отрасли сосредоточено на внедрении отечественных решений для 4G и 5G».