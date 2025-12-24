 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

Операторы предупредили о росте цен на связь и интернет

Ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года. Изменения объясняют ростом НДС и затрат на модернизацию сетей. В ФАС проверят обоснованность повышений
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Операторы связи начали рассылать абонентам уведомления о росте стоимости услуг с 2026 года. Так, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, входит в «Ростелеком») 24 декабря предупредил часть абонентов о повышении цен с 750 руб. до 900 руб. «ВымпелКом» (бренд «Билайн») разослал части абонентов предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным — 4,5 руб. в сутки, а стоимость ряда тарифов и услуг обновится. Виртуальный оператор Т-Банка «Т Мобайл» в sms-рассылке в конце ноября сообщил, что повысит стоимость услуг связи с 375 руб. до 709 руб. «Ростелеком» оповестил абонентов домашнего интернета, что с января повысит стоимость на 60 руб. Соответствующие предупреждения получили сотрудники РБК, являющиеся клиентами перечисленных компаний.

Представитель «Ростелекома» подтвердил, что с начала года для части тарифных планов домашнего интернета изменится размер абонентской платы — в среднем на 60 руб. Представитель «Т2 РТК Холдинга» пояснил, что меняет стоимость только на архивных тарифах, цены на всех открытых для подключения и переходов тарифах заморожены до 2027 года. Размер пересмотра архивных тарифов, по его словам, зависит от конкретного плана.

Представитель «ВымпелКома» говорит, что они актуализируют стоимость услуг в соответствии общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе инвестициями в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%. «Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%. Цены на текущие предложения, доступные для подключения, не меняются, несмотря на изменения налоговой ставки», — сказал он.

РБК направил запрос в «Т Мобайл».

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил РБК, что служба проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

Почему растут цены

Представитель «Ростелекома» сообщил, что высокая конкуренция на телеком-рынке «заставляет с особой осторожностью относиться к изменению тарифов, иначе клиенты уйдут к конкурентам». По его словам, индексация тарифов необходима, «чтобы интернет оставался стабильным, а сервис — комфортным». «За последние годы существенно выросли потребление интернета и, в свою очередь, нагрузка на сеть. Чтобы это не приводило к снижению скорости и доступности услуг, «Ростелеком» прокладывает новые волоконно-оптические линии связи, модернизирует оборудование на более мощное и современное. Также существенно выросли затраты оператора в связи с повышением цен поставщиков услуг и других контрагентов», — указал он.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов говорит, что увеличению цен способствует рост стоимости оборудования для операторов связи в последние годы, а также текущая инфляция, которая приводит к росту капитальных и операционных издержек. Он отметил, что рост не будет одномоментным и может варьироваться для разных абонентов. При этом в последний год гораздо активнее начали проявляться виртуальные операторы связи: они стали предлагать абонентам скидки, из-за которых и классические операторы вынуждены частично отказаться от повышения цен, говорит Анкилов. «Такие ценовые войны в конечном итоге не приведут ни к чему хорошему для обеих сторон и могут негативно сказаться на финансовом состоянии всех участников рынка. Сейчас, в условиях высокой конкуренции, традиционные операторы могут действовать более осторожно и активнее предлагать скидки или отказываться от повышения цен, чтобы оставаться конкурентоспособными», — считает эксперт. Чтобы нивелировать потери, операторы активно развивают дополнительные услуги, но основным источником дохода по-прежнему остаются услуги мобильной связи, и любые потери в этом сегменте могут серьезно повлиять на общую финансовую ситуацию операторов, дополнил Анкилов.

О «ценовых войнах» говорит и источник РБК на телеком-рынке. По его словам, в 2025 году наблюдалось снижение стоимости ряда услуг в некоторых сегментах за счет наполнения тарифов дополнительными опциями и скидками, что стало ответом на демпинг со стороны банковских виртуальных операторов. 

В ноябре агентство Telecom Daily по итогам опроса телеком-компаний прогнозировало, что в 2026 году 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, поднимут тарифы. Около половины (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в пределах 5–10%, а 16% — более чем на 10%.

При этом представитель МТС говорит, что они повышают цены только на архивные тарифы домашнего интернета от МГТС, а также для компаний, которые арендуют у МТС оборудование. Эти действия он объяснил необходимостью инвестировать в развитие сетей связи, соблюдать новые требования регуляторов, а также модернизировать существующие и запускать новые сервисы защиты абонентов от мошенников и нежелательных рассылок.

В «МегаФоне» вместо увеличения цен намерены развивать дополнительные сервисы для абонентов, сказал представитель оператора. «В течение всего года мы работаем над продуктами и совершенствуем их, проводим маркетинговые активности. Также предлагаем улучшение тарифных планов: например, увеличиваем пакеты интернета и минут, добавляем новые опции, которые могут быть полезны клиенту и подбирались, исходя из его интересов и потребностей», — говорит он.

Как в России регулируют цены на связь

С 2022 года ФАС оценивает обоснованность изменения тарифов на услуги связи с учетом уровня инфляции в России. Операторы должны уведомлять службу о планируемом повышении не позднее, чем за 14 дней. Как пояснил РБК источник на телеком-рынке, это правило действует до сих пор — операторам запрещено повышать цены выше уровня инфляции. По данным Минэкономразвития, к 15 декабря, годовая инфляция в России составила 6,08%.

В мае 2024-го ФАС завела дело на МТС из-за повышений стоимости услуг связи в апреле и мае того года на 8% для более чем 30 млн абонентов. В октябре 2024-го служба признала повышение тарифов экономически необоснованным. В ноябре 2025-го стало известно, что МТС пошла на мировое соглашение. Как сообщала ФАС, в рамках соглашения МТС перечислит в бюджет 664 млн руб. и предложит абонентам семь вариантов компенсации. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, оператор направит 2,4 млрд руб. на развитие связи в малых населенных пунктах.

