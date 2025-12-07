В Telegram появилась альтернатива авторизации по СМС

В обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась функция авторизации через ключи доступа (Passkey). В настройках в разделе «Конфиденциальность» появился соответствующий пункт, убедился корреспондент РБК.

Passkey — это ключ доступа, который хранится в менеджерах паролей.

Чтобы установить эту функцию, необходимо создать ключ доступа, затем подтвердить личность, используя сканирование лица (Face ID), отпечатка пальца (Touch ID) или код-пароль. Ключ входа будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.

На появление такой функции в бета-версии мессенджера для Android в начале этой недели обратил внимание «Код Дурова».

