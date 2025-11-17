 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Telegram предложил россиянам другой способ авторизации

Telegram предложил россиянам привязать почту к аккаунту
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи Telegram стали получать уведомления от мессенджера с предложением привязать к аккаунту электронную почту. Это поможет сохранить доступ к аккаунту, говорится в уведомлении.

О возможности добавить электронную почту в аккаунт стало известно в конце октября 2025 года. Добавить ее можно в разделе «Конфиденциальность» в настройках мессенджера. На это обращало внимание издание «Код Дурова». Нововведение затрагивает не только новых пользователей, но и тех, кто уже имеет аккаунт. Оно появилось после сообщений о возможной блокировке операторами получения кодов по номеру телефона.

WhatsApp начал предлагать россиянам другой способ авторизации
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Аналогичную возможность получили ранее пользователи WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). При входе в мессенджер отображается плашка с надписью: «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход». Далее предлагается перейти в настройки аккаунта для добавления почты и ключей доступа.

Как отмечается в справочной статье в WhatsApp, электронный адрес позволит получить дополнительную защиту и возможность восстановить доступ к аккаунту, даже если подключение к Сети для получения СМС или телефонного звонка будет отсутствовать.

При этом, если пользователю понадобится зарегистрировать номер телефона повторно, он сможет войти в аккаунт с помощью подтвержденного электронного адреса, отмечается в мессенджере.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Telegram Whatsapp авторизация электронная почта
Материалы по теме
Telegram не попал в перечень доступных при блокировках сервисов
Технологии и медиа
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день
Технологии и медиа
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры» Политика, 12:19
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации Город, 12:15
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел Политика, 12:15
Интерес жителей регионов к сделкам с недвижимостью в Москве упал на 41% Недвижимость, 12:12
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57 Технологии и медиа, 12:09
Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере Технологии и медиа, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни Политика, 12:04
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении Политика, 12:02
Как аэропорт Шереметьево совершенствует корпоративные коммуникации РБК Компании, 12:00
Каир-2025: фильмы про эмиграцию, феминизм и анорексию Стиль, 12:00
На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека Общество, 11:54
Казахстан разрешит оборот криптовалют и работу бирж по лицензии Крипто, 11:50
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 11:49