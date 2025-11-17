Telegram предложил россиянам другой способ авторизации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи Telegram стали получать уведомления от мессенджера с предложением привязать к аккаунту электронную почту. Это поможет сохранить доступ к аккаунту, говорится в уведомлении.

О возможности добавить электронную почту в аккаунт стало известно в конце октября 2025 года. Добавить ее можно в разделе «Конфиденциальность» в настройках мессенджера. На это обращало внимание издание «Код Дурова». Нововведение затрагивает не только новых пользователей, но и тех, кто уже имеет аккаунт. Оно появилось после сообщений о возможной блокировке операторами получения кодов по номеру телефона.

Аналогичную возможность получили ранее пользователи WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). При входе в мессенджер отображается плашка с надписью: «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход». Далее предлагается перейти в настройки аккаунта для добавления почты и ключей доступа.

Как отмечается в справочной статье в WhatsApp, электронный адрес позволит получить дополнительную защиту и возможность восстановить доступ к аккаунту, даже если подключение к Сети для получения СМС или телефонного звонка будет отсутствовать.

При этом, если пользователю понадобится зарегистрировать номер телефона повторно, он сможет войти в аккаунт с помощью подтвержденного электронного адреса, отмечается в мессенджере.