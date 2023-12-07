Экономика GTA: чем известны самые дорогие видеоигры в истории

Трейлер игры GTA VI, опубликованный 5 декабря, за сутки собрал больше 100 млн просмотров. РБК напоминает, что известно о серии самых дорогих видеоигр в истории

Новая часть серии видеоигр Grand Theft Auto, более известной как GTA, выйдет только в 2025 году. Но мировая пресса уже называет ее одной из самых ожидаемых новинок индустрии развлечений, напоминая о рекордных бюджетах и об общественно-политических скандалах вокруг предыдущих эпизодов, последний из которых вышел десять лет назад.

Как GTA V обошла по стоимости крупнейшие киноблокбастеры, почему франшизу обвиняли в сексизме и пропаганде насилия и что ждут инвесторы от нового релиза — в обзоре РБК.

Что нужно знать про серию GTA

Grand Theft Auto, или GTA, — это серия видеоигр в жанре приключенческого боевика. Их разработкой занимается британская компания Rockstar North (до 2001 года существовала под названием DMA Design), принадлежащая Rockstar Games — издателю GTA. Rockstar North также известна по серии игр Red Dead Redemption. Материнская компания Rockstar Games — Take-Two Interactive, владеющая несколькими крупными игровыми брендами.

Действие большей части игр GTA происходит в вымышленных американских городах Либерти-Сити и Вайс-Сити, а также в несуществующем штате Сан-Андреас. Главные герои — а чаще всего антигерои — меняются от серии к серии, но объединяющей остается общая атмосфера криминальной жизни.

Пользователю предлагается формат open world, то есть он может как следовать по сюжету, так и самостоятельно исследовать игровое пространство и находить интересные ему задания. В основе геймплея (или игрового процесса) лежат симуляция управления автомобилем и шутер (иначе говоря, «стрелялка»). GTA в свое время стала первой игрой, предложившей концепцию open world.

Первая часть GTA вышла в 1997 году, а сохранившееся описание ее концепции датируется 1995-м — тогда и началась полноценная разработка. На момент создания GTA I рынок был представлен преимущественно 2D-проектами. Автор идеи игры и создатель компании DMA Design Дэвид Джонс хотел придать визуальной составляющей своей разработки большую реалистичность и одним из первых добавил в игру элементы 3D. Несмотря на то что в первой части камера была изометрической (т.е. игрок видел происходящее как бы сверху), при определенном положении камеры предметы на экране становились объемными. Начиная с GTA III игры стали полностью трехмерными.

Всего по состоянию на конец 2023 года основная серия GTA насчитывает семь полноценных частей (пять из них пронумерованы, еще две выходили с подзаголовками Vice City и San Andreas), а также больше десятка дополнений, сборников, переизданий и портативных игр. Большинство игр доступны на консолях PlayStation и Xbox разных поколений, а также на компьютере.

Сколько стоит серия GTA

Последняя полноценная часть серии GTA V, вышедшая в сентябре 2013 года, была и остается самой дорогой видеоигрой в истории. Ее совокупный бюджет, по разным источникам, варьируется от $265 млн до $365 млн, включая маркетинг (из них на непосредственно разработку ушло $137 млн) — это сопоставимо с голливудскими блокбастерами. Например, на съемку «Пиратов Карибского моря 3» потратили $300 млн, а на первую часть «Аватара» — $237 млн. Даже по нижней планке предполагаемого бюджета GTA V — самая дорогая видеоигра. У стоящей на втором месте (по открытым данным) Call Of Duty: Modern Warfare 2 бюджет составлял $250 млн, а, например, у Hogwarts Legacy — $150 млн.

Окупить затраты на GTA V создатели смогли уже за первые сутки продаж, заработав за 24 часа $800 млн. В октябре 2013 года GTA V стала самой продаваемой игрой на консоли PlayStation, обойдя предыдущего рекордсмена — The Last of Us.

Вышедшая в 2008 году GTA IV стоила разработчикам $100 млн: для того времени она также была самой дорогой видеоигрой в истории. Затраты создатели также отбили моментально: уже в первые сутки игра заработала $310 млн, а за первую неделю этот показатель вырос до $500 млн.

Предполагаемый бюджет новой части франшизы может достигнуть $2 млрд, однако официально эта информация не подтверждалась.

Компания Take-Two Interactive, глобально владеющая франшизой GTA, публичная. Ее чистая выручка за 2023 финансовый год (завершился 31 марта 2023 года) выросла на 52,6% год к году и составила $5,35 млрд, чистый убыток — $1,12 млрд по сравнению с чистой прибылью $418 млн годом ранее. Чистая выручка по итогам второго квартала 2024 года (финансовый год компания отсчитывает с апреля 2023 года, отчет опубликован в ноябре 2023 года и является последним доступным на данный момент) составила $1,30 млрд (минус 7% год к году), чистый убыток — $543,6 млн против $257 млн годом ранее.

Что уже известно про новую часть GTA VI Первый трейлер GTA VI появился в сети 5 декабря 2023 года — спустя десять лет после релиза предыдущей части. Презентация вынужденно состоялась на день раньше запланированной даты из-за утечки видеоролика в соцсети X (бывший Twitter). За сутки ролик только на официальном YouTube-канале Rockstar Games набрал больше 100 млн просмотров. Главными героями новой части станут Лусия и Джейсон. Это первый случай за всю историю серии, когда одним из протагонистов выступает женщина. Действие GTA VI развернется в уже известном по предыдущим частям городе Вайс-Сити. Релиз подтвержден для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, а вот сроки выхода компьютерной версии неизвестны. Предыдущая часть серии вышла на ПК только через два года после консольной версии.

Цифры и факты о GTA

GTA V является второй самой продаваемой игрой в истории и уступает только Minecraft. По состоянию на май 2023 года реализовано 180 млн копий, что составляет 45% от общих продаж серии (400 млн штук).

Большое внимание создатели GTA уделяют музыке на радио во время передвижения героя на машине. Например, в части GTA: Vice City присутствуют девять игровых радиостанций, а общая продолжительность саундтрека с музыкой 1980-х годов составляет 9 часов. Игроку, в частности, доступны песни Майкла Джексона, GrandMaster Flash, Motley Crue и других. А музыкальные и разговорные блоки перебиваются пародиями на реальные рекламные ролики. В GTA: San Andreas радиостанций уже 11, на них крутят в том числе музыку Оззи Осборна, Depeche Mode, KISS и Guns N' Roses.

GTA: Vice City — стала самой продаваемой игрой 2002 года. А отраслевое издание «Игромания» признало ее лучшей игрой того года.

Скандалы вокруг GTA

Уже первую часть GTA критиковали за романтизацию насилия и жестокости, хотя в целом она получила положительные отзывы. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, разработчики специально просили прессу обращать внимание на возможность главного героя убивать других людей, считая, что таким образом смогут привлечь большую аудиторию на фоне низкого старта продаж. Прежде подобной опции в видеоиграх не было.

Летом 2005 года скандал разразился вокруг GTA: San Andreas. Дело в том, что у игры была специальная модификация под названием Hot Coffee. Она показывала контент, который в итоге вырезали из финальной версии. В релизе присутствовала сцена, в которой главный герой Си-Джей провожает до дома свою подругу, после чего она приглашает его на чашку кофе. В случае согласия игроку демонстрировалось здание дома снаружи, а о происходящем внутри можно было догадаться лишь по звукам. Однако при установке Hot Coffee игроку становилась доступной мини-игра интимного характера. Модификация повлекла за собой жесткую реакцию общественности и властей и обвинения в распространении порнографии: продажи GTA: San Andreas приостановили, а самой игре повысили возрастной рейтинг до Adults Only (американский аналог 18+). В последующих переизданиях эту опцию убрали, а создатели игры даже предлагали бесплатный обмен первой версии игры на ее «цензурный» аналог и денежную компенсацию до $35.

GTA: San Andreas стала поводом и для региональных скандалов: в Японии, где ей присвоили рейтинг Z (аналог 18+), эта часть серии распространялась в сильно цензурированной версии. Так, за убийство прохожих игрокам в отличие от стандартной игры не выдавали награду, а несколько заданий, связанных с сексом и насилием, вовсе исключили из сюжета.

Критике была подвергнута и последняя из вышедших на текущий момент игра серии GTA V — на этот раз за реалистичную демонстрацию пыток. Так, во время допроса одним из главных героев Тревором Филлипсом заложника в одной из миссий игроку предлагается большой набор вариантов, как именно осуществлять пытку. Причем пройти миссию без жестокости невозможно, а сам персонаж заявляет, что пытки — это способ проявления власти. С критикой игры из-за этого эпизода выступали журналисты и политические организации, в частности британская Лейбористская партия, а также благотворительная организация Freedom from Torture.

Еще один скандал вокруг GTA V развернулся из-за присутствующего в игре сексизма. Австралийская сеть розничных магазинов Target на фоне многочисленных жалоб даже сняла эту игру с продажи. А актриса Линдси Лохан подала на Rockstar в суд якобы за использование в игре ее образа (впрочем, этот иск был отклонен).

Что пишет западная пресса про предстоящий релиз GTA VI

Трейлер новой части франшизы GTA вызвал бурные обсуждения в западной прессе, в том числе деловой. Так, Bloomberg называет новых главных героев «Бонни и Клайдом современной эпохи», а саму игру включает в перечень «самых ожидаемых событий в календаре индустрии видеоигр». «Первый трейлер игры не разочаровывает, — пишет Bloomberg. — Компания использует пышную и красочную палитру с лучшей графикой, которую когда-либо предлагала эта франшиза, что несложно с учетом большого перерыва между новой частью и последней».

Один из крупнейших порталов о мире технологий, науки и развлечений — The Verge — называет трейлер новой части «насыщенным», а предстоящую игру — отвечающей всем стандартом вселенной GTA: «Быстрые машины, безрассудная перестрелка, горы денег, добытых нечестным путем, и общий гедонизм с американским привкусом».