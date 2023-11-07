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МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета для некоторых тарифов

МТС отменит плату за безлимитную раздачу мобильного интернета
МТС отменила плату за безлимитную раздачу трафика для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета». Ранее оператор выступал против требования ФАС, предупреждая о росте стоимости тарифов
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

МТС вслед за другими российскими операторами «большой четверки» отменит плату за безлимитную раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами интернета, сообщил ТАСС.

Решение было принято для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС», подчеркнули в компании.

В МТС не уточнили дату, с которой оплата будет отменена. Оператор сообщил агентству, что из-за технических особенностей на это может потребоваться некоторое время.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 18 сентября обязала российских мобильных операторов «большой четверки» отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Жалобы на платную раздачу интернета начали поступать в ведомство с августа. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее сообщил РБК, что примерно каждый пятый абонент в России раздает интернет. Начиная с весны все операторы «четверки» ввели плату за эту функцию на большинстве своих тарифов.

Тогда в МТС не согласились с требованием ФАС, объяснив, что текущие тарифы на мобильную связь рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, тогда как для других устройств, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов.

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Оператор предупредил, что выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов.

«МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» («Теле2») 30 октября согласились отменить плату.

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Виктория Громова Виктория Громова
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