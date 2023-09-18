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Операторов обязали не брать деньги за раздачу интернета с телефона

ФАС: операторы должны прекратить взымать плату за раздачу интернета с телефона
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны прекратить брать деньги за раздачу интернета с телефонов. Такое предписание операторам выдала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«В действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий», — говорится в сообщении ФАС, поступившем в РБК.

По данным службы, операторы связи «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств». В ФАС поступило множество обращений от абонентов, которые жаловались на это. Сами компании не дали ФАС «достаточного обоснования», почему они берут эту плату.

Перестать брать плату за раздачу интернета операторы должны в течение месяца, сообщила ФАС.

Жалобы на платную раздачу интернета начали поступать в ведомство в августе. Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого имеют доступ в интернет).

«Ведомости» писали, что для абонентов МТС такая раздача стала платной еще в апреле, при каждом включении функции начал активироваться специальный пакет интернета с дополнительной платой. В МТС говорили, что, новые условия затрагивали ряд архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволяли «более выгодно раздавать трафик».

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