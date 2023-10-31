МТС предупредила, что за бесплатную раздачу интернета заплатят все

МТС поспорила с ФАС о плате за раздачу интернета с телефона

МТС — единственный оператор «большой четверки», не согласившийся с требованием ФАС об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В компании предупредили, что выравнивание стоимости трафика приведет к росту тарифов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств и не согласен с требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене соответствующей платы, сообщили РБК в пресс-службе компании.

18 сентября ФАС обязала российских мобильных операторов из «большой четверки» отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

В МТС пояснили, что текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, тогда как для ноутбуков и настольных компьютеров, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов.

«Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — подчеркнули в компании.

Жалобы на платную раздачу интернета начали поступать в ФАС в августе. Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону и за счет этого имеют доступ в интернет).

Как ранее оценивал в разговоре с РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, примерно каждый пятый абонент в России раздает интернет с телефона. Начиная с этой весны все операторы «четверки» ввели плату за эту функцию на большинстве своих тарифов.

Однако после предупреждения ФАС «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» («Теле2») согласились отменить плату. В то же время МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, отмечали в антимонопольной службе.