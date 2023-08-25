В ФАС начали поступать жалобы на платную раздачу интернета

ФАС анализирует информацию о введении операторами платы за раздачу интернета со смартфонов. Примерно каждый пятый пользуется этой опцией для подключения других устройств, и бесплатной альтернативы для нее нет, говорят эксперты

Фото: Олег Яковлев / РБК

В ФАС поступают жалобы абонентов на платную раздачу интернета с их устройств, рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали. Сейчас ФАС анализирует полученную информацию и, если выявит нарушения антимонопольного законодательства, «примет меры реагирования».

Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого имеют доступ в интернет). В апреле абоненты МТС начали получать сообщения о том, что такая раздача интернета с их мобильных устройств стала платной, писали «Ведомости». Если раньше пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно, например для подключения «умных» устройств в доме, то теперь при каждом включении этой функции, например, у абонента в Московском регионе активируется специальный пакет интернета стоимостью 49 руб. за 50 Гб с ограничением срока действия на сутки. Как пояснял изданию представитель МТС, новые условия затрагивали ряд архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволяли «более выгодно раздавать трафик».

Но нововведение постепенно распространяют и на другие тарифы, убедился корреспондент РБК, который является абонентом МТС и в середине августа получил СМС с уведомлением, что за раздачу интернета теперь необходимо платить 49 руб. в сутки. «Вы начали раздавать интернет. Это платная услуга. Вы можете прекратить раздачу или продолжить ее, тогда оплата будет списываться автоматически», — говорилось в сообщении. Как пояснил сотрудник горячей линии МТС, эту сумму должны оплатить те абоненты, у которых не подключены какие-либо дополнительные пакеты интернета. Если у абонента дополнительно подключен пакет Premium (за 249 руб. в месяц), из входящих в него 50 Гб интернета 30 Гб можно будет раздать. Также можно подключить услугу «Режим модема» за 199 руб. в месяц и с ее помощью раздавать до 100 Гб интернета. Тем, у кого действуют старые безлимитные тарифы, предоставляется возможность раздавать только 50 Мб интернета в пробном режиме, пояснили на горячей линии.

Представитель МТС отказался от комментариев.

Как у других операторов

У «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), как рассказал его представитель, плата за раздачу интернета на другие устройства на разных тарифных планах существует с 2019 года и с тех пор она не менялась. «Введение платы позволило оптимальнее использовать ресурсы сети, — говорит он. — Каких-то массовых жалоб от наших клиентов по этому поводу не поступает, но мы всегда готовы оценить уровень потребления услуг связи конкретным клиентом и предложить ему наиболее выгодные индивидуальные условия».

Летом ряд абонентов «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) жаловались на форумах, что у них больше не получается раздавать интернет другим устройствам со смартфона, подключенного к архивному тарифному плану. На новых тарифах появилась платная опция для раздачи за 30 руб. в сутки или 100 руб. в месяц. Представитель «Т2 РТК Холдинга» отказался от комментариев.

У «МегаФона» раздача интернета также платная — соответствующая опция стоит 90 руб. за 30 дней. Представитель «МегаФона» отказался от комментариев.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорит, что альтернатив для тех абонентов, кто хочет продолжать пользоваться раздачей интернета бесплатно, нет. «Можно попробовать сменить оператора, но, скорее всего, вскоре многие из них тоже введут оплату за раздачу интернета», — отметил он. В целом, по оценке эксперта, примерно каждый пятый абонент в России раздает интернет. Муртазин объясняет введение платной опции тем, что операторы ищут дополнительные способы заработка денег в условиях, когда тарифы на связь поднять не могут.

На протяжении последних лет ФАС реагирует на любые повышения тарифов сотовыми компаниями проверками и, как правило, по их итогам признает операторов нарушителями антимонопольного законодательства и выдает предписания о необходимости снижения тарифов до экономически обоснованного уровня. Но в ближайшее время ситуация может измениться. В августе этого года Минцифры опубликовало проект Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года, в котором предусмотрена возможность для операторов связи повышать тарифы выше уровня инфляции при условии, что они реинвестируют значительную часть получаемой дополнительной прибыли в проекты развития сетей связи и освоение новых технологий.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин говорит, что процесс перехода на платную раздачу интернета длился постепенно, в ряде тарифов такие ограничения действовали и ранее. «Операторы стараются оптимизировать свои тарифные линейки в условиях высокой инфляции и ограничений по доступу к оборудованию. Вводя ограничения и дополнительную плату за данную опцию, оператор получает возможность оптимизировать расходы, продолжать развивать и поддерживать свои сети для большинства абонентов», — отметил Савватин. По его мнению, сервис раздачи не является сильно востребованным, а вводимая плата — не совсем заградительная. «В дальнейшем я не исключаю введение абонентской платы и за другие, ранее бесплатные или условно бесплатные, опции и услуги. Также операторы будут оптимизировать и текущие сервисы, цены будут корректироваться в сторону повышения», — считает аналитик.